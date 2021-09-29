Отказ от курения приводит к лишнему весу

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Исследование подтвердило то, в чём и так не сомневались многие курильщики. Решившие бросить курить люди имеют повышенный риск поправиться из-за ломки, в результате которой они набрасываются на сладкое.Регулярные курильщики, пытающиеся покончить с вредной привычкой, имеют повышенную склонность к так называемому утешительному питанию, то есть поглощению большого количества мучных, сладких и жирных блюд с целью повышения настроения. А это может способствовать прибавке в весе, как показало исследование ученых из Университета Миннесоты. Они попросили 42 курильщика сутки не притрагиваться к сигаретам, а затем предложили им на выбор поднос из разных закусок.Участники исследования не знали его цели, поэтому их выбор был неосознанным. Предпочтения в закусках у тех, кто не курил в течении одного дня, сравнили с выбором курильщиков, которые не отказывались от сигарет. Оказалось, что в первом случае люди чаще выбирали закуски, содержащие большое количество соли и жиров.В целом, они употребляли на 30% больше калорий, по сравнению с действующими курильщиками или теми, кто никогда не курил. Эксперты объясняют это тем, что люди пытаются с помощью калорийной пищи заглушить ту пустоту, которая возникает у них в отсутствие никотина. Конечно, это вовсе не уважительная причина для того чтобы не отказываться от курения. Правильно подобранный режим и профессиональная помощь помогут жертвам никотиновой зависимости избавиться от неё без существенных потрясений для своей талии