Учёные: назальный спрей окситоцин может помочь в борьбе с ожирением

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Окситоцин - гормон любви, который продуцируется во время, например, объятий, поцелуев и прочего. Издание Daily Mail опубликовало информацию о том, что назальный спрей с окситоцином положительно влияет на борьбу с ожирением.Ряд исследований последних лет доказал, что использование в качестве назального спрея, созданного в лабораторных условиях варианта окситоцина, может иметь благотворное влияние на организм человека. Влияние может распространяться на ослабление либидо, шум в ушах и проблемы с поведением, которые возникают у детей с аутистическими расстройствами.Согласно последним исследованиям, впрыскивание всего по одной струе в каждую ноздрю может помочь людям перестать думать о еде. Ранее во время эксперимента над животными учёные выяснили, что регулярное использование назального спрея с окситоцином способствует значительной потере веса. Учёные считают, что гормон уменьшает активность в части системы вознаграждения мозга. Она называется вентральной тегментальной областью.В исследовании участвовали 40 добровольцев. Они использовали капли с окситоцином. Затем им показывали изображения еды, пар в романтических отношениях, пейзажи. Далее учёные изучили реакцию людей на эти фотографии. В результате выяснилось, что реакция на фотографии пищи после применения спрея была замедленной. Результат говорит о том, что мозг человека куда меньше заботится о пище после приема окситоцина.Также во время эксперимента некоторым добровольцам давали плацебо. Добровольцы не знали о том, что получают не тот препарат и верили в его действенность. Однако результаты таких исследований показали, что реакция людей на фотографии почти не изменилась по сравнению с результатами до применения препарата.