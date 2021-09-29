Названы способы предотвратить образование тромбов

Избыточный вес — серьезный фактор риска.Сгустки крови представляют собой гелеобразные сгустки крови. Сгусток крови или тромб может перемещаться по кровотоку, пока не застревает в узком проходе, и иногда может представлять опасность для жизни, если не лечить быстро.Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск образования и вы можете предпринять определенные шаги, чтобы уменьшить их, если это так. К факторам риска относятся случаи, когда вы находитесь в больнице или недавно выписались из нее, особенно если вы не можете много двигаться после операции.Если вы подвергаетесь высокому риску образования тромбов после пребывания в больнице, следуйте советам вашей бригады по предотвращению образования тромбов.«Это может включать ношение чулок, улучшающих кровоток, или прием лекарств, снижающих риск образования тромбов», – говорится в сообщении NHS.Другие факторы риска включают в себя избыточный вес или использование комбинированных гормональных контрацептивов. Если вы беременны или только что родили ребенка, ваш риск также выше.Как предотвратить образование тромбовНе сидите долгое время без движения, если вы можете этого избежать. Если вы некоторое время сидите, постарайтесь не скрещивать ноги, так как это может заблокировать кровоток. Если вы не можете ходить, вам следует тренировать голени. Попробуйте поднимать и опускать пятки, удерживая пальцы ног на полу, а затем поднимать пальцы ног, упираясь пятками в пол.Все, что препятствует нормальному течению или свертыванию крови, может вызвать сгусток крови. Если вы подвержены повышенному риску, вам не следует употреблять много алкоголя, так как это может привести к обезвоживанию и повышению склонности к образованию тромбов.Если вы курите, это также увеличивает ваш риск. Курение влияет на свертываемость и кровообращение, что может увеличить риск. Иногда сгусток крови в вене может возникнуть без очевидного основного фактора риска.Признаки тромбоза глубоких вен могут включать отек пораженной ноги или боль, которая часто начинается в икре и может ощущаться как спазмы или болезненные ощущения.