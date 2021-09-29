Названы полезные и вредные свойства винограда

Какие меры предосторожности следует выполнять.Виноград, польза и вред которого обусловлены входящими в его состав компонентами, является одной из любимейших ягод большинства из нас. Она благотворно влияет на организм человека, но необходимо помнить и о мерах предосторожности при ее употреблении.Есть масса свойств, благодаря которым виноград полезен для здоровья:Виноград способствует укреплению стенок сосудов и сердца, насыщая кровь оксидом азота, препятствующим появление сгустков в ней. В силу этого выполняется профилактика сердечного приступа;Польза винограда неоценима и для нервной системы – он защищает ее от напряжений, стрессов. Благодаря винограду вы сможете быстро восстановить силы, укрепить иммунную систему;Виноград благотворно влияет на органы дыхательной системы, поэтому его рекомендуется употреблять людям, имеющим их болезни, в том числе страдающим астмой;Благодаря винограду удается производить профилактику глазных заболеваний, ускорять их лечение;Наличие кислот в винограде способствует снизить уровень холестерина в крови;Виноград нормализует уровень в крови гемоглобина;Он способствует устранению заболеваний грибкового происхождения;Есть хорошая новость для представителей сильного пола, любящих виноград – польза для мужчин его тоже велика. Некоторые из них страдают такой проблемой как метаболический синдром, при котором на талии скапливаются жировые отложения, снижается уровень полезного холестерина, повышается уровень сахара в крови и артериальное давление. Эти явления способны привести к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий. Польза винограда для мужчин заключается в том, что он способен избавлять их от перечисленных проблем;Представительницам прекрасного пола тоже следует обратить внимание на виноград – польза для женщин этих ягод значительна. В их косточках содержатся фитоэстрогены, которые по своему составу похожи на женские гормоны эстрогены. Благодаря этому виноград способствуют нормализации гормонального фона. В этом смысле он особенно полезный для тех женщин, у которых климакс – при нем выработка эстрогенов снижается, а они отвечают за хорошее состояние кожи, волос, ногтей.Несмотря на все свои полезные свойства плоды считаются тяжелыми для пищеварения.Какой вред они могут нанести организму?В винограде содержится достаточно большое количество глюкозы, которая может навредить людям с сахарным диабетом, ожирением;Людям с лишним весом следует потреблять ягоды в ограниченном количестве еще и потому, что они способствуют усилению аппетита;Вред виноград может нанести и тем, кто страдает колитами, язвенной болезнью, поскольку содержит кислоты. В наибольшей концентрации они присутствуют в темных сортах растения. Они же могут провоцировать диарею;Кислоты могут негативно воздействовать и на эмаль зубов, поэтому людям, у которых есть кариес, нужно есть ягоды с осторожностью. После приема необходимо ополаскивать ротовую полость, но нежелательно сразу чистить зубы щеткой, потому что это может разрушительно влиять на зубную эмаль. Негативно употребление плодов может сказаться и на состоянии тканей ротовой полости, если есть стоматит;У многих людей аллергия на плоды, и из всех их сортов чаще всего ее вызывают синие сорта;Людям, у которых почечная недостаточность, нужно минимизировать потребление этого продукта, потому что в нем содержится большое количество калия, что может усугубить проблему;Минимизировать или вовсе отказаться от употребления этих плодов стоит людям с проблемами с поджелудочной железой. Обусловлено это наличием в них большого количества кислот, глюкозы, фруктозы.Даже людям, у которых нет перечисленных проблем со здоровьем, врачи советуют съедать не более 15 ягод/сутки. Если же у вас есть противопоказания к их потреблению, необходимо проконсультироваться с врачом о том, можно ли лакомиться этим даром природы, и если да, то в каких количествах.