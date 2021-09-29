Ученые определили, какой дневной сон является вредным

В некоторых случаях дневной сон вредит здоровью, поэтому ученые советуют не спать слишком долго, а также не спать в неподходящее время.Дневной сон может стать способом восстановить силы и хорошее самочувствие, но не всякий сон в дневное время является полезным. Ученые Клиники Майо определили, что«сон в неподходящее время дня или слишком долгий дневной может иметь неприятные последствия».Специалисты уточняют, что неправильный дневной сон вредит качеству ночного. Согласно исследованию, люди, которые спят днем более трех раз в неделю, а также те, кто спит более двух часов, страдают от плохого сна ночью и в общем счете – от недосыпания.«Если вы испытываете бессонницу или плохое качество сна ночью, дневной сон может усугубить эти проблемы».Также неподходящий дневной сон может привести к инерции сна, когда человек может чувствовать себя дезориентированным после пробуждения.«После плохого ночного сна у некоторых людей может возникнуть соблазн подольше поспать. Однако лучше избегать этого и стараться придерживаться обычного времени отхода ко сну».Эксперты отмечают, что дневной сон может нарушить циркадный ритм. Циркадные ритмы – это физические, психические и поведенческие изменения, которые следуют 24-часовому циклу. Будучи естественными процессами, они реагируют на свет и тьму и влияют на большинство живых существ. Согласно исследованию, опубликованному Oxford Academic, большинству взрослых людей дневной сон будет полезен только в очень умеренном количестве – от 10 до 20 минут. Такой короткий, а также своевременный сон (исключающий вторую половину дня) может снижать утомляемость, повышать производительность, улучшать память.