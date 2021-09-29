Ежедневная ходьба существенно снижает риск ранней смерти

Новое исследование показало, что благодаря ежедневной ходьбе риск преждевременной смерти может снизиться на 70 процентов.О том, что увеличение ежедневного количества шагов может существенно снижать риск ранней смерти, пишет журнал JAMA. Авторы исследования, результаты которого он публикует, больше 10 лет наблюдали за группой мужчин и женщин возрастом 41 год – 65 лет. Ученые следили за тем, сколько и с какой интенсивностью ходят люди, и проверяли, каким образом это влияет на риск смертности.Испытуемых разделили на группы: делавшие ежедневно менее 7000 шагов, делавшие от 7000 до 10 000 шагов каждый день и делавшие более 10 000 шагов. Проведя анализ данных, исследователи обнаружили, что люди, которые ежедневно совершали наибольшее количество шагов, были подвержены самому низкому риску смертности от всех причин.«Взрослые, делающие не менее 7000 шагов в день, по сравнению с теми, кто делает менее 7000 шагов в день, имеют примерно на 50-70 процентов более низкий риск смерти».При этом, отмечают ученые, не имеет значения, в каком темпе осуществляется ходьба – никакой связи между интенсивностью шага и смертностью они не выявили.