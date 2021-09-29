Учёные выяснили, что супруги зачастую подвержены одинаковым проблемы со здоровьем
Учёные из Университета Тохоку провели анализ данных состояния здоровья порядка 34 тысяч семейных пар. Благодаря этому исследованию выяснилось, что довольно часто муж и жена могут страдать от заболеваний сердца. Также специалисты отметили, что эффективность лечения и оперативных вмешательств повышается при одновременном лечении обоих супругов.
Согласно исследованиям, добровольцы были на 37% более подвержены чрезмерному весу, то есть ожирению, если их партнёр имел подобные отклонения веса. Если супруга страдает от повышенного артериального давления, муж становится на 45% более подверженным развитию аномалий артериального давления. Схожие тенденции наблюдаются и у пар с наличием сахарного диабета.
Учёные считают, что такая тенденция проявляется благодаря склонности человека к выбору партнёра со схожими привычками. Помимо этого во время совместной жизни происходит перенимание привычек. Перенимаются, например, привычки питания, физических нагрузок и прочее. Таким образом может перениматься и риск развития некоторых заболеваний.
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