Учёные выяснили, что супруги зачастую подвержены одинаковым проблемы со здоровьем

Учёные из Японии обнаружили, что диабет и сердечно-сосудистые болезни зачастую развиваются у супругов параллельно. Также ученым удалось объяснить, почему так происходит.Учёные из Университета Тохоку провели анализ данных состояния здоровья порядка 34 тысяч семейных пар. Благодаря этому исследованию выяснилось, что довольно часто муж и жена могут страдать от заболеваний сердца. Также специалисты отметили, что эффективность лечения и оперативных вмешательств повышается при одновременном лечении обоих супругов.Согласно исследованиям, добровольцы были на 37% более подвержены чрезмерному весу, то есть ожирению, если их партнёр имел подобные отклонения веса. Если супруга страдает от повышенного артериального давления, муж становится на 45% более подверженным развитию аномалий артериального давления. Схожие тенденции наблюдаются и у пар с наличием сахарного диабета.Учёные считают, что такая тенденция проявляется благодаря склонности человека к выбору партнёра со схожими привычками. Помимо этого во время совместной жизни происходит перенимание привычек. Перенимаются, например, привычки питания, физических нагрузок и прочее. Таким образом может перениматься и риск развития некоторых заболеваний.