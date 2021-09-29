5 продуктов питания, снижающих уровень холестерина

Если вы страдаете от повышенного уровня холестерина, вам нужно не только принимать назначенные врачом лекарства, но и следить за своим рационом. Почаще включайте в него эти продукты питания.Овёс. Пища из овсяной муки может быть наиболее полезным вариантом завтрака, обеда или даже ужина. И речь не только о всеми любимой овсянке, но и о других продуктах. Овёс помогает контролировать показатели холестерина. В одной чашке содержится такое количество растворимой клетчатки, которое ощутимо снижает показатели липопротеинов низкой плотности.Жирная рыба. Она богата жирными кислотами Омега-3, способствующими более жёсткому контролю над «плохим» холестерином. Если у вас аллергия на рыбу, можно добавлять в рацион другие продукты, также содержащие эти кислоты.Фрукты. Превосходно подходят для снижения уровня холестерина. Налегайте на помидоры, авокадо, цитрусовые, папайю, виноград и яблоки. Во всех фруктах содержится пектин, который творит настоящие чудеса в деле борьбы с «плохим» холестерином.Орехи. Добавьте пригоршню орехов в свой ежедневный рацион для контроля над холестерином. Миндаль и грецкие орехи особенно хорошо справляются с этой задачей. Это прекрасный источник ненасыщенных жиров, укрепляющих здоровье.Растительное масло. Если вы страдаете от повышенного холестерина, то активнее используйте растительное масло. Это первый шаг к спасению вашего сердца от всех возможных осложнений