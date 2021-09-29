Ученые выявили вред заменителя сахара

Американские диетологи провели исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open. Смысл эксперимента заключался в том, что ученые наконец-то выявили вред, наносимый сукралозой (один из самых безвредных искусственных подсластителей), помогающей увеличить аппетит и тягу к пище.Очень долгое время все производители диетических продуктов использовали искусственные подсластители. До нынешнего времени все думали, что они никак не влияют на человеческий организм и способствуют удовлетворению тяги к сладкому бескалорийным способом.Группа ученых при Университете Южной Калифорнии полностью изучили влияние добавок на активность и работоспособность мозговых участков и реакцию аппетита у населения разных возрастов. При помощи визуальных исследований, проведенных методом функциональной магнитно-резонансной томографии, было обнаружено, что у женщин, страдающих ожирением, данные подсластители повышают активность мозга, но не увеличивают работоспособность, и вызывают увеличение тяги к еде и сладкому (также дополнительное чувство голода, даже если организму еда уже не нужна).По сообщению Пейджа, соавтора исследовательской работы, искусственные подсластители сильно влияют на аппетит женщин и людей, страдающих ожирением. Поэтому специалисты не рекомендуют употреблять продукцию, богатую данными добавками.