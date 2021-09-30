Откуда берётся простуда на губах и что с ней делать

Простуда на губах — это мелкие высыпания в виде пузырьков, которые вызывает вирус простого герпеса. Им заражено большинство взрослых людей. Инфицирование может произойти при поцелуях, оральном сексе и даже в быту — при использовании общей посуды, бритв или полотенец.Обычно герпес живёт в организме, никак не влияя на состояние человека. Но в период обострения на губах появляются высыпания. Сначала ощущаются неприятный зуд и покалывание — это значит, что скоро вылезут пузырьки с жидкостью внутри, которые будут болеть и чесаться. Через некоторое время они лопнут и покроются корочкой, а потом исчезнут. Весь цикл жизни сыпи длится 7–10 дней, а полное заживление происходит за три недели.Почему появляется простуда на губахК обострениям приводят несколько факторов:Травмы и другие заболевания, например ОРВИ, рецидив хронических инфекций.Сильные стрессы.Гормональные перестройки. Положим, у женщин перед менструацией.Переутомление.Воздействие солнечного света и ветра.Изменения в иммунной системе.Чем опасен герпес на губахВирусов герпеса много. Они вызывают ветрянку и опоясывающий лишай, детскую розеолу, а в некоторых случаях даже онкологические патологии.Как мы уже сказали, время от времени простой герпес напоминает о своём существовании высыпаниями. Но он может привести и к осложнениям. Среди них:Инфицирование пальцев. Обычно это происходит у детей, которые тянут руки в рот.Поражение глаз. Из?за повторяющихся инфекций могут образоваться рубцы, которые ухудшают зрение.Распространение на кожу. Это возможно, если человек страдает дерматологическими болезнями, например атопическим дерматитом.Сами болячки неприятны, мешают есть. А ещё на лопнувшие пузырьки может попасть другая инфекция, тогда вылечиться будет труднее. В тяжёлых случаях, когда организм ослаблен, простой герпес способен привести к энцефалиту.Как лечат простуду на губахВрач?терапевт может предложить:Противовирусные таблетки и мази. Они не уничтожат вирус навсегда, но помогут быстрее убрать болячки.Безрецептурные обезболивающие. Они уменьшают неприятные ощущения.Крем или мазь с анестетиком. Тоже для снятия боли.Чтобы не раздражать воспалённые места, во время обострения не стоит есть острое, кислое и солёное, пользоваться губной помадой и агрессивными средствами для умывания. Можно увлажнять губы кремом, делать охлаждающие компрессы.Как не заразиться герпесомНа это мало шансов. По данным ВОЗ, чаще всего инфицирование происходит ещё в детстве.Самый заразный период — когда пузырьки уже большие и могут в любой момент лопнуть. Тогда их содержимое вместе с вирусом оказывается снаружи. Но даже если видимых проявлений герпеса нет, инфекция может быть в организме. Хотя снизить риск заражения можно, если не контактировать с человеком в острый период болезни, не пользоваться общей посудой, полотенцами и постельным бельём.Как избежать обострения простуды на губахЕсли герпес на губах появляется чаще девяти раз в год, то врач назначит противовирусные таблетки, которые придётся принимать регулярно.Если кажется, что рецидив вызывает солнечный свет, то нужно перед выходом на улицу наносить средство для защиты кожи от ультрафиолета. Также специалисты рекомендуют использовать увлажняющие бальзамы для губ или кремы с оксидом цинка.Может ли герпес проявиться не только на губахМожет, ведь существует два типа вируса простого герпеса. Первый как раз вызывает простуду на губах. Второй — причина генитального герпеса, при котором те же язвы и пузыри возникают на половых органах.Иногда первый тип вируса тоже приводит к высыпаниям в интимных местах.А вообще, герпес живёт в нервной ткани, поэтому и появиться способен везде, где есть нервы. Легче всего ему на слизистых, поэтому могут пострадать внутренние органы и полость рта. Так что, если у вас активизировался вирус, лучше на время отказаться от контактных линз или тщательно соблюдать гигиену, когда вы их надеваете и снимаете.Как вести себя с герпесом на губах, чтобы не передать его другимСпециалисты советуют тем, у кого обострилось заболевание, соблюдать такие правила:Не целоваться с другими людьми, пока не прошли высыпания.Избегать орального секса.Есть из отдельной посуды.Не делиться своими лечебными мазями.Мыть руки после прикосновений к воспалённой области.