Лекарства от диабета могут вызывать инфаркты и инсульты

Миллионы россиян принимают лекарственные препараты от диабета. Но в некоторых случаях их приём увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний вроде инфарктов и инсультов.Многие пациенты с диабетом получают два препарата, имеющие доказанную научную эффективность в деле снижение уровня сахара в крови. Это сульфонилмочевина и инсулин. Оба препарата, как было установлено в ходе исследования, повреждают сердце до такой степени, что это может вызвать внезапную острую сердечную недостаточность и инфаркт. Исследователи полагают, что сульфонилмочевина способствует выработке организмом большего количества инсулина. Это препараты второго ряда после метформина, который применяется во всём мире наиболее часто при диабете второго типа.Данное исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open. Оно показало, что все пациенты с диагностированным диабетом второго типа, которые принимали один из двух препаратов, были намного более более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем диабетики, которые этих лекарств не получали. Возраст участников исследования составил от 45 до 64 лет, за ними наблюдали чуть более года. Установлено, что препарат сульфонилмочевины повышал риск сердечно-сосудистых осложнений на 36%, а инсулин был связан с двукратным увеличением опасности болезней сердца и инсульта.Впрочем, науке давно известно, что диабетики имеют повышенный риск сердечно-сосудистых болезней. Они склонны к таким заболеваниям, так как диабет вызывает слишком сильный приток крови в артерии. Этот приток в результате длительного действия повреждает стенки артерий. Кроме того, повышенное артериальное давление в комбинации с диабетом также считается отягчающим фактором болезней сердца и сосудов.