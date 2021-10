Длительный прием антидепрессантов помогает избежать рецидива

Новое исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, показало, что когда люди прекращают принимать антидепрессанты после длительного периода использования, чуть более половины (56%) испытывают рецидив в течение года по сравнению с 39% тех, кто продолжает принимать лекарства.Исследователи говорят, что их результаты, опубликованные в The New England Journal of Medicine, могут помочь врачам и пациентам вместе принять решение о том, следует ли прекращать прием антидепрессантов после окончания депрессивного эпизода.В исследовании приняли участие 478 пациентов, которые длительное время принимали антидепрессанты и чувствовали себя достаточно хорошо, чтобы прекратить лечение. 70% принимали препарат более трех лет.В рандомизированном двойном слепом контролируемом исследовании половина участников перестала принимать лекарства, а половина продолжила. Тем, кто прекратил прием антидепрессантов, давали сниженные дозировки на срок до двух месяцев в рамках постепенного снижения дозы, а затем давали плацебо.В течение следующего года 56% участников, прекративших прием антидепрессантов, испытали рецидив (новый эпизод депрессии) по сравнению с 39% участников, которые продолжали принимать лекарства. Из 56%, у которых случился рецидив после отмены, только половина решила вернуться к антидепрессанту.