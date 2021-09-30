Диетические напитки мешают похудеть

Если вы хотите потерять лишние килограммы, самое время отказаться от диетической газировки. Искусственные подсластители увеличивают аппетит, так как заставляют мозг ощущать чувство голода.Довольно активно добавляемые в разного рода безалкогольные напитки искусственные подсластители повышают тягу к приёму пищи и заставляют человека переедать. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Диетические напитки часто приобретаются теми, кто как раз хочет похудеть, поскольку их привлекает надпись: «Без сахара», которая крупными буквами печатается на упаковке. Производители диетических напитков активно продвигают их в рекламе в качестве более здоровой альтернативы традиционных напитков, содержащих сахар. Но несладкие напитки ни один человек пить бы не стал, и производители вместо сахара просто добавляют искусственные подсластители. Однако нет никаких доказательств того, что эти компоненты являются более полезной альтернативой, чем сахар.Очередное исследование с участием 74 добровольцев оценило воздействие наиболее распространённого искусственного подсластителя сукралозы в безалкогольных напитках. Авторы исследования полагают, что подсластитель обманывает мозг человека и заставляет его думать о том, что сам человек голоден. А из-за этого он потребляет большее количество калорий. В ходе исследования добровольцев разделили на группы с равным количеством мужчин и женщин. В первой группе находились обладатели здорового веса, во второй - имевшие лишний вес, а в третьей - ожирение. Всех их просили употреблять по 300 мл различных жидкостей. В одном случае это были напитки с традиционным сахаром, а в другом с подсластителями. Наконец, в третьем случае это была обычная вода.Авторы исследования оценили аппетит участников исследования с помощью МРТ. Данная технология помогала посмотреть, как мозг реагирует на образы высококалорийной пищи вроде бургеров и пончиков. Также по анализам крови оценивался показатель гормона голода грелина. Выяснилось, что употребление искусственных подсластителей действительно обманывает мозг и повышает ощущение голода. Причём самый значительный скачок аппетита был среди женщин и людей с ожирением.