Смертельная усталость: как понять, что нужен не сон, а скорая
С астенией рано или поздно сталкивается каждый. Лучший способ преодолеть это состояние — как следует выспаться. Или провести выходные на природе. Или махнуть в отпуск на пару недель.
Но если после отдыха сил у вас так и не прибавилось, это настораживающий симптом. Возможно, речь идёт о серьёзных проблемах со здоровьем. Важно их не проморгать.
Что такое астения
В переводе с древнегреческого это «бессилие». Медики описывают астению как недостаток энергии. Человек моментально устаёт даже от простейших, казалось бы, действий. Например, от похода в магазин.
Иногда астения затрагивает лишь определённую часть тела: сложно передвигать ноги или поднимать руки. Но чаще упадок сил окутывает человека целиком. И у этой потери энергии всегда есть объективные причины.
Астения не болезнь. Это симптом сбоев в работе организма.
Каковы причины астении
Иногда хроническая усталость является следствием образа жизни. Так, затянувшийся упадок сил может наблюдаться:
при пережитом умственном или физическом перенапряжении;
сильных стрессах;
недостатке сна;
неполноценном питании (дефицит витаминов группы В и С, железа и некоторых других микроэлементов снижает гемоглобин и приводит к астении);
обезвоживании;
сидячем образе жизни (малоподвижность ухудшает работу сердца и, как следствие, замедляет кровоток; из?за этого органам и тканям не хватает кислорода и питания, а организму в целом — энергии).
Но астения может быть вызвана и некоторыми заболеваниями, в том числе опасными. Упадок сил — обязательный и часто едва ли не первый симптом:
гриппа;
анемий разного происхождения;
развивающегося диабета;
заболеваний щитовидной железы;
проблем с сердцем: хронической сердечной недостаточности, нестабильной стенокардии (так называют предынфарктное состояние);
нарушений кровообращения в мозге, грозящих инсультом;
проблем с пищеварением;
передозировки лекарственных средств или витаминов;
хронического отравления (например, солями тяжёлых металлов);
заболеваний, которые затрагивают нервную или мышечную ткань (рассеянный склероз, энцефалопатия, миастения);
рака.
Когда надо звонить в скорую
Не медлите, если на фоне слабости (привычной или внезапной) появляются следующие симптомы:
Сильная резкая боль в груди. Особенно если она отдаёт в левое плечо или руку.
Одышка, сложности с тем, чтобы вдохнуть.
Ощущение, что перед глазами всё плывёт или вдруг теряется боковое зрение.
Проблемы с речью — становится сложно подбирать слова или говорить в целом.
Онемение какой?либо части тела с одной стороны.
Головокружение, сильная головная боль, спутанность сознания.
Как лечить астению
Если неотложных симптомов нет, свидание с врачами можно отложить. Но ненадолго. Ведь астения может быть признаком смертельно опасных состояний.
Обязательно найдите время, чтобы проконсультироваться с терапевтом. Врач задаст вам вопросы об образе жизни, заглянет в вашу медицинскую карточку, предложит сдать анализы. Как именно лечить астению в вашем случае, зависит от результатов обследования.
Если терапевт придёт к выводу, что повышенная утомляемость связана с образом жизни, он порекомендует вам:
спать не менее 8 часов в сутки;
научиться расслабляться, чтобы снять стресс;
следить, чтобы в рационе были все необходимые витамины и микроэлементы;
соблюдать питьевой режим (женщинам надо употреблять примерно 2,7 л жидкости в день, мужчинам — 3,7 л);
больше двигаться.
Если же анализы выявят, что причина слабости — какое?либо заболевание, терапевт направит вас к профильному специалисту: эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу, онкологу. Когда вы вылечите основной недуг, астения уйдёт сама собой.
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