Смертельная усталость: как понять, что нужен не сон, а скорая

Важно не перепутать упадок сил с инфарктом.С астенией рано или поздно сталкивается каждый. Лучший способ преодолеть это состояние — как следует выспаться. Или провести выходные на природе. Или махнуть в отпуск на пару недель.Но если после отдыха сил у вас так и не прибавилось, это настораживающий симптом. Возможно, речь идёт о серьёзных проблемах со здоровьем. Важно их не проморгать.Что такое астенияВ переводе с древнегреческого это «бессилие». Медики описывают астению как недостаток энергии. Человек моментально устаёт даже от простейших, казалось бы, действий. Например, от похода в магазин.Иногда астения затрагивает лишь определённую часть тела: сложно передвигать ноги или поднимать руки. Но чаще упадок сил окутывает человека целиком. И у этой потери энергии всегда есть объективные причины.Астения не болезнь. Это симптом сбоев в работе организма.Каковы причины астенииИногда хроническая усталость является следствием образа жизни. Так, затянувшийся упадок сил может наблюдаться:при пережитом умственном или физическом перенапряжении;сильных стрессах;недостатке сна;неполноценном питании (дефицит витаминов группы В и С, железа и некоторых других микроэлементов снижает гемоглобин и приводит к астении);обезвоживании;сидячем образе жизни (малоподвижность ухудшает работу сердца и, как следствие, замедляет кровоток; из?за этого органам и тканям не хватает кислорода и питания, а организму в целом — энергии).Но астения может быть вызвана и некоторыми заболеваниями, в том числе опасными. Упадок сил — обязательный и часто едва ли не первый симптом:гриппа;анемий разного происхождения;развивающегося диабета;заболеваний щитовидной железы;проблем с сердцем: хронической сердечной недостаточности, нестабильной стенокардии (так называют предынфарктное состояние);нарушений кровообращения в мозге, грозящих инсультом;проблем с пищеварением;передозировки лекарственных средств или витаминов;хронического отравления (например, солями тяжёлых металлов);заболеваний, которые затрагивают нервную или мышечную ткань (рассеянный склероз, энцефалопатия, миастения);рака.Когда надо звонить в скоруюНе медлите, если на фоне слабости (привычной или внезапной) появляются следующие симптомы:Сильная резкая боль в груди. Особенно если она отдаёт в левое плечо или руку.Одышка, сложности с тем, чтобы вдохнуть.Ощущение, что перед глазами всё плывёт или вдруг теряется боковое зрение.Проблемы с речью — становится сложно подбирать слова или говорить в целом.Онемение какой?либо части тела с одной стороны.Головокружение, сильная головная боль, спутанность сознания.Как лечить астениюЕсли неотложных симптомов нет, свидание с врачами можно отложить. Но ненадолго. Ведь астения может быть признаком смертельно опасных состояний.Обязательно найдите время, чтобы проконсультироваться с терапевтом. Врач задаст вам вопросы об образе жизни, заглянет в вашу медицинскую карточку, предложит сдать анализы. Как именно лечить астению в вашем случае, зависит от результатов обследования.Если терапевт придёт к выводу, что повышенная утомляемость связана с образом жизни, он порекомендует вам:спать не менее 8 часов в сутки;научиться расслабляться, чтобы снять стресс;следить, чтобы в рационе были все необходимые витамины и микроэлементы;соблюдать питьевой режим (женщинам надо употреблять примерно 2,7 л жидкости в день, мужчинам — 3,7 л);больше двигаться.Если же анализы выявят, что причина слабости — какое?либо заболевание, терапевт направит вас к профильному специалисту: эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу, онкологу. Когда вы вылечите основной недуг, астения уйдёт сама собой.