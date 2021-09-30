Предела человеческой жизни не существует

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Если вы хотите жить вечно, то теоретически этому желанию ничто не препятствует. По крайней мере, с научной точки зрения.Новое исследование показывает, что люди, вероятно, могут доживать до 130 лет и даже намного дольше, но шансы на это чисто теоретические. Внешний предел продолжительности жизни человека обсуждается уже очень долго. Недавние исследования показали, что человек может технически дожить до 150 лет. И вот теперь новая научная работа пришла к еще более удивительному выводу. Оказывается, никакого максимального теоретического возраста для человека не существует. Исследование публикует журнал Royal Society Open Science.Это ещё один вклад в долгую дискуссию по определению предела продолжительности жизни. Авторы исследования проанализировали новые данные о лицах старше 110 лет, также о тех, кто отметил 105-й год рождения. Не секрет, что риск смерти увеличивается на протяжении всей нашей жизни, с каждым годом, но анализ исследований показал, что в конечном итоге он выходит на плато и остается приблизительно постоянным на уровне 50 на 50. А это значит, что вероятность умереть после 110 лет в течение следующего года составляет 50%. В этом уверены эксперты в области статистики из швейцарского Федерального технологического института в Лозанне.На основании имеющихся данных учёных кажется вероятным, что люди могут доживать, как минимум, до 130 лет. Но экстраполяция полученных результатов вообще показывает, что предела продолжительности жизни человека просто не существует. И эти выводы исследования совпадают с аналогичным статистическим анализом, который был проведён среди очень пожилых людей. Правда, если старость человека сопровождается и высоким уровнем немощи, то желающих продолжать такое существование будет явно немного.