5 продуктов, которые незаслуженно считали вредными

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Диетологи и приверженцы правильного питания постоянно твердят, что эти продукты вредны для здоровья человека. Однако исследования показали, что данная пища может быть полезна - главное, знать, как именно их потреблять.КефирНередко специалисты утверждают о полезных свойствах натурального йогурта, однако кефир не менее полезен. Ведь благодаря ему можно наладить микрофлору кишечника, метаболизм. Также кефир содержит огромное количество белка, кальция, витамина D, что позволяет сделать кости крепкими, а организм здоровым. Добавьте продукт в рацион обязательно, чтобы не сталкиваться с проблемами со здоровьем, так как напиток невероятно полезен.Квашеная капустаНекоторые приверженцы правильного питания считают квашеную капусту не самым полезным продуктом. Ведь в ней немало соли, а иногда она вызывает метеоризм. Однако польза этого продукта неоспорима: капуста позволит кишечнику обрести полезные бактерии, полезные сахара. Бактерии помогут уменьшить воспалительные процессы и вырабатывать гормон счастья - серотонин. Также продукт поможет защититься от простудных заболеваний, что особенно актуально для осеннего времени.КартофельОх, как только не обвиняют картофель во всех смертных грехах! Особенно его хают за высокий гликемический индекс. Однако медики утверждают, что исключать продукт из рациона в корне неверное решение, ведь он богат витаминами С, Е, Н, РР, группы В, а также много макро-, и микроэлементами, например, фосфором, калием, хлором, магнием. И немаловажно наличие в картошке клетчатки, которая полезна для желудка.Сливочное маслоЕщё один враг №1 для приверженцев здорового питания и диет. Худеющие люди избегают поедать сливочное масло, думая, что лишние 10 граммов продукта скажутся на объеме талии. А зря! Витамины, насыщенные жиры, минералы - богатый состав продукта обеспечивает организм здоровьем, улучшает обмен веществ и помогает каждому органу человеческого тела. Главное требование к сливочному маслу - качество и ограничение по количеству. Желательно поедать не больше 3 чайных ложек продукта в день.ХлебТоже не стоит полностью исключать из меню, ведь хлеб может быть полезен благодаря микроэлементам в составе. Также продукт - это в чистом виде медленные углеводы, неочищенные от клетчатки. Для того, чтобы переварить продукт, потребуется много времени. Это позволит оставаться сытым долгое время. И наконец, наличие в хлебе клейковины помогает дольше оставаться молодым и красивым.