Найден новый способ диагностики предрасположенности к аневризме
Согласно выводам ученых, асимметричность в размерах четырех артерий, снабжающих кровью мозг, напрямую связаны с предрасположенностью человека к возникновению аневризмы в черепной коробке. Выявлять такие отклонения позволяют КТ и МРТ.
«Мы изучили изображения мозга людей с аневризмами и обнаружили, что непропорциональность четырех артерий, которые входят в черепную коробку, делятся на несколько сегментов и снабжают кровью мозг, повышает пиковые значения артериального давления и является признаком предрасположенности к расширению кровеносных сосудов», — говорят авторы работы.
При этом, они надеются, что их работа позволит обнаруживать риски появления недуга на тех стадиях, когда еще возможно замедление ее развития, как с помощью медикаментозного вмешательства, так и корректировкой образы жизни и питания.
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