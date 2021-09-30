Найден новый способ диагностики предрасположенности к аневризме

Результатом совместной работы австралийских и швейцарских нейрофизиологов стало открытие зависимости строения артерий и вероятностью кровоизлияния в мозг в следствии разрыва аневризмы.Согласно выводам ученых, асимметричность в размерах четырех артерий, снабжающих кровью мозг, напрямую связаны с предрасположенностью человека к возникновению аневризмы в черепной коробке. Выявлять такие отклонения позволяют КТ и МРТ.«Мы изучили изображения мозга людей с аневризмами и обнаружили, что непропорциональность четырех артерий, которые входят в черепную коробку, делятся на несколько сегментов и снабжают кровью мозг, повышает пиковые значения артериального давления и является признаком предрасположенности к расширению кровеносных сосудов», — говорят авторы работы.При этом, они надеются, что их работа позволит обнаруживать риски появления недуга на тех стадиях, когда еще возможно замедление ее развития, как с помощью медикаментозного вмешательства, так и корректировкой образы жизни и питания.