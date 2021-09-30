Диетолог Дюваль рассказала, каким людям стоит отказаться от молочных продуктов
Так, само собой, употреблять молочные и кисломолочные продукты не следует людям с индивидуальной непереносимостью лактозы. Но кроме этой логически понятной категории, кисломолочные продукты также противопоказаны людям, у которых есть проблемы с почками, а также с мочевыделительной системой. При этом диетолог отметила, что, поскольку проблемы с почками далеко не всегда можно заметить сразу, то очень важно проходить регулярное обследование, чтобы была возможность их выявить и своевременно отреагировать.
Избегать употребление молочных продуктов следует и людям с имеющимися проблемами с пищеварением, с печенью и желчным пузырем. Заменить их, по словам диетолога, может молоко из орехов, а еще лучше – из круп. Объяснила она это тем, что орехи являются более тяжелым продуктом и они могут перегрузить желудочно-кишечную систему. А вот сделанное из круп растительное молоко будет оптимальным.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий