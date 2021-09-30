Осенняя аллергия: как свести неприятные симптомы к минимуму
Если вы страдаете аллергией, то можете быть более уязвимыми в течение осенне-зимнего периода. Иммунная система часто плохо справляется с провокаторами, поэтому вы можете чаще болеть.
Аллерголог Мая Руселевич поделилась полезными советами. Если у вас аллергия, обязательно их соблюдайте.
Как уберечь организм от нежелательных осложнений
Ежегодная вакцинация от гриппа
Ежегодная вакцинация против гриппа убережет вас от наиболее распространенной сезонной инфекции. Как сообщает Минздрав, ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ. Вакцинация от гриппа снизит вероятность тяжелого течения заболевания, осложнений и смертельных случаев.
Гигиена
Важно помнить о гигиене, особенно в сезон разгара инфекционных заболеваний. Не забывайте прикрываться локтем, когда чихаете, и часто мойте руки. Если вы страдаете атопическим дерматитом, используйте мицеллярные масла и «мыло без мыла». Также стоит быть осторожным с антисептиками, которые содержат в своем составе спирт, ведь они могут вызвать обострение. Следите, чтобы антибактериальные средства имели глицерин для смягчения кожи.
Антисептики
Пользоваться антисептиками стоит на расстоянии вытянутой руки, чтобы случайно не вдохнуть содержимое баночки. В худшем случае это может привести к обострению кашля, насморку, гиперреактивности дыхательных путей, ларингоспазму или бронхоспазму.
Емолиенты
В осенне-зимний сезон стоит перейти на специализированную косметику. Отдайте предпочтение более жирным кремам, кремам-бальзамам и липо-кремам.
Увлажнение
С наступлением отопительного сезона поддерживать комфортный уровень влажности дома становится сложнее. Зимой окна обычно закрыты, и влага не поступает снаружи. А палящие батареи пересушивают воздух. Поэтому позаботьтесь об увлажнении воздуха: проветривайте помещение, оставляйте воду вблизи батарей или приобретите специальные профессиональные увлажнители. Оптимальный уровень влажности должен составлять 40-60% .?
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