Эти признаки брадикардии нельзя игнорировать

Брадикардия - это разновидность аритмии, при которой количество сокращений сердца падает ниже 60 ударов в минуту. Данное расстройство очень опасно, и его признаки нельзя игнорировать.Низкая частота сердечных сокращений приводит к различным симптомам. Одним из самых распространенных является быстрая утомляемость или усталость. Причём начинается всё с лёгкого утомления, на которое человек не обращает внимание. Но оно может появиться даже при минимальных рабочих нагрузках. Позднее люди уже жалуются на то, что не могут пройти небольшие расстояния без отдыха.На следующей стадии начинают появляться головокружения и потемнения в глазах. Опять-таки, к этому приводит низкая частота сердечных сокращений. Конечно, темнота в глазах, чувство дурноты и головокружения могут быть симптомами и других расстройств, но если раньше вы столкнулись с утомляемостью, то появление головокружений должно еще более насторожить.Наконец еще одним более тяжёлым симптомом является временная потеря сознания или обморок. Он может возникнуть из-за значительного снижения частоты пульса и падения артериального давления. Обмороки - это более чем убедительная причина обязательно обратиться к медикам и начать профессиональное лечение.Если брадикардия вызывается какой-то вторичной причиной, то устранение этой проблемы поможет восстановить нормальную частоту сердечных сокращений. Пациентам с брадикардией нередко внутривенно вводятся лекарства вроде атропина для увеличения частоты сердечных сокращений. В более запущенных случаях показана имплантация кардиостимулятора. Он не даст сердцу замедляться и с помощью электрических разрядов восстановит нормальный сердечный ритм.