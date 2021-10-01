Грязный воздух вызывает депрессии и эмоциональное выгорание

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Учёные из Норвегии доказали, что высокий уровень загрязнения воздуха опасен не только для физического здоровья. Он также увеличивает количество случаев психических проблем.Исследователи доказали, что в те дни, когда фиксируется самый высокий уровень загрязнений воздуха, вырастает и количество людей, страдающих от серьёзных психических проблем вроде эмоционального выгорания и депрессии. Причём порой люди страдают так сильно, что это приводит к нетрудоспособности. Данный вывод был сделан по количеству оплаченных больничных дней в 2019 году. Число больничных и время их взятия сравнили с количеством и интенсивностью вредных выбросов в нескольких регионах страны.Ученых больше всего удивило, что ранее такой работы никто не проводил. Но все цифры совпали. Если повышенный уровень загрязнения фиксировался в какой-то день, то буквально следом отмечался и всплеск больничных, связанных с психическими проблемами. Вполне возможно, что на психику влияет уровень частиц сажи или чёрного углерода. Если он увеличился на 0,5 кг на кубический метр, то количество диагностированных расстройств психического здоровья также вырастало на 3,5%.Когда же повышался уровень загрязнения углекислым газом на 5 мкг на кубический метр, то количество больничных, связанных с психическими расстройствами, вырастало на 4,2%. Причём эти листки нетрудоспособности выдавались не только в день пиковых показателей загрязнений воздуха, но и в течение следующих двух дней. А это говорит об острой природе данного явления. Полученные данные авторы исследования называют довольно значительными и зовущими к серьёзным размышлениям