Некоторые гены дают защиту от коронавируса

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Исследование показало, что у некоторых людей имеется характерная особенность ДНК, снижающая риск тяжёлой формы коронавируса. Данная версия гена обеспечивает дополнительную защиту от коварной болезни, жертвами которой стали почти 5 млн человек.Единичный ген может определить, столкнется ли заболевший коронавирусом человек с тяжёлой формой болезни, и понадобится ли ему реанимация. Эксперты из MRC-University of Glasgow обнаружили, почему у некоторых людей возникает натуральная резистентность к вирусу, а у большинства её нет. Оказывается, это связано с наличием пренилированной версии гена OAS1, который имеет прямую связь с наличием среди предков неандертальцев. Этот ген и даёт более хорошую защиту для от коронавируса.Пренилированность означает, что связанный с геном белок имеет дополнительную молекулу жира. Учёные выяснили, что пренилированные версии гена OAS1 лучше распознают коронавирус, быстрее поднимают тревогу и призывают на помощь иммунную систему организма. Чем раньше происходит эта контратака иммунитета, тем ниже риск тяжелой формы коронавируса.Исследователи проанализировали генетическую информацию по 499 госпитализированных с коронавирусом пациентов. Было установлено, что не имевшие пренилированной версии гена OAS1 имели значительно большую вероятность отправиться в реанимацию для лечения или умереть. А пациенты с этой жировой версии гена в 1,6 раза реже уходили из жизни или отправлялись в реанимацию.