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Чешские и словацкие ученые разработали новый антибактериальный материал, сочетающий нетканый нанотекстиль и уникальные соединения с антибактериальными свойствами. Материал, получивший название NANO-LPPO, может использоваться в широком спектре областей применения в качестве перевязочного материала для ран, например, ожогов. Он будет предотвращать инфекции, что облегчит лечение и заживление.Поскольку число бактериальных штаммов, устойчивых к обычным антибиотикам, неуклонно растет, растет потребность в новых веществах с антибактериальными свойствами. Многообещающим классом веществ являются так называемые липофосфоноксины (LPPO), разработанные чешскими учеными.Они воздействуют на оболочку бактерии, разрушая мембрану клетки. Это серьезно повышает эффективность вещества. Большим преимуществом LPPO является ограниченная способность бактерий развивать к ним устойчивость.«В эксперименте, продолжавшемся несколько недель, нам не удалось найти бактерии, устойчивые к этим веществам. А устойчивость к хорошо известным антибиотикам развивалась относительно легко», - объясняют авторы исследования.