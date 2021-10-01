Как бороться с ленью

Лень лишает жизнь красок, делает ее скучной и унылой, негативно сказывается на финансовом благополучии, здоровье и самочувствии.Ориентируйтесь на результат. Чтобы преодолеть лень, которая возникает, когда вы понимаете, что какое-то действие требует от вас определенных усилий, попробуйте представлять не процесс, а результат. С таким подходом гораздо проще договориться с собой и начать воплощать задуманное в жизнь.Ставьте реальные цели. Прежде чем поставить перед собой цель, тщательно продумайте, насколько она реальна для вас. Иногда чересчур завышенная планка является тормозом для деятельности.Планируйте. Количество запланированных дел должно быть ограничено. Правильно распределяйте работу в течение дня, недели. Лучше запланировать меньше и выполнить все, чем составить грандиозные планы и сделать только часть задуманного. В этом случае негативные эмоции и разочарование в себе сведут на нет радость от достигнутого.Лиха беда начало. Главное – начать. При масштабности задачи начинайте с малого. Разбейте большой проект на подзадачи, начинайте с того, что ясно и понятно, что по силам. Не думайте о следующих этапах работы, просто делайте то, что решили. Удачное начало задачи окрылит, придаст сил и уверенности в успехе.Примените систему бонусов. Придумайте приз, поощрение или подарок, которым вознаградите себя после проделанной работы. Это быть поход в кино, прогулка, любимая книга или передача, чашечка ароматного чая или кофе, – все, что подскажет фантазия. Лень будет вынуждена уступить свои позиции, если вы предложите себе награду за то, что не хотели делать.Мотивируйте себя. Хороший способ борьбы с ленью – чтение мотивационной литературы. Зачастую даже названия книг несут посыл к действию. Если считаете, что эти книги полезны только бизнесменам и карьеристам, вы сильно ошибаетесь.Фиксируйте прогресс. Мотивация повышается, если вы можете наглядно оценить результаты лени и результаты труда. А потому фиксируйте все, что сделали или не сделали, на бумаге и держите записи на видном месте.Ориентируйтесь на трудоголиков. Больше общайтесь с энергичными людьми. Часть их энергии и любви к действию непременно передастся вам. Невозможно общаться с человеком, который всегда в движении, и при этом оставаться в стороне, культивируя собственную лень.Не надейтесь на чудо. Есть такое емкое слово – авось. Авось обойдется, пронесет, утрясется, уляжется как-нибудь. Но от жизни не убежишь. Проблемы – это одно из свойств жизни. Ни у кого и никогда все не может быть абсолютно гладко. Но проблемы надо воспринимать как двери новых возможностей, как средство борьбы с ленью. При их решении каждый становится сильнее, решительнее, опытнее, мудрее.Давайте себе отдых. Очень часто лень или апатия – это внешнее проявление чрезмерной усталости. Полноценный отдых – залог полноценной работы. Чередуйте деятельность с отдыхом, не работайте в ущерб сну. Поддерживать тело, разум и психику в тонусе помогают как активный, так и пассивный отдых. Для увеличения работоспособности и выносливости есть спорт, утренняя зарядка, контрастный душ.