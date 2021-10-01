Симптомы печеночной недостаточности: 4 признака, которые легко упустить из виду

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Цирроз - это рубцевание печени, вызванное длительным повреждением печени, и рубцовая ткань препятствует нормальной работе печени. Хотя ваша печень может продолжать работать при циррозе, это может в конечном итоге привести к печеночной недостаточности. Четыре знака могут быть упущены из виду больше, чем другие.Johns Hopkins Medicine перечисляет симптомы цирроза и четыре симптома, которые можно спутать с другими, менее серьезными заболеваниями:Зуд кожиПотеря аппетитаЛегкие синякиНизкая энергия и слабостьЗуд кожи обычно не является признаком чего-либо серьезного и часто вызван сухой, потрескавшейся или раздраженной кожей. Потеря аппетита может возникнуть при простуде, пищевом отравлении или как побочный эффект приема лекарств.С возрастом у людей появляются синяки, потому что кровеносные сосуды становятся слабее. А низкая энергия и слабость могут быть вызваны усталостью - слишком много поздних ночей, долгие часы на работе или ребенок не дает вам спать по ночам.Johns Hopkins Medicine утверждает, что симптомы цирроза могут различаться в зависимости от степени тяжести цирроза. Легкий цирроз может вообще не вызывать никаких симптомов.Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:Скопление жидкости в животе (асцит)Рвота кровью, часто из-за кровотечения в кровеносных сосудах пищевода (пищевода)Камни в желчном пузыреПожелтение кожи и глаз (желтуха)Почечная недостаточностьПотеря мышечной массыПаукообразные вены на кожеПотеря весаПутаница из-за того, что в крови накапливаются токсины