Симптомы печеночной недостаточности: 4 признака, которые легко упустить из виду
Johns Hopkins Medicine перечисляет симптомы цирроза и четыре симптома, которые можно спутать с другими, менее серьезными заболеваниями:
Зуд кожи
Потеря аппетита
Легкие синяки
Низкая энергия и слабость
Зуд кожи обычно не является признаком чего-либо серьезного и часто вызван сухой, потрескавшейся или раздраженной кожей. Потеря аппетита может возникнуть при простуде, пищевом отравлении или как побочный эффект приема лекарств.
С возрастом у людей появляются синяки, потому что кровеносные сосуды становятся слабее. А низкая энергия и слабость могут быть вызваны усталостью - слишком много поздних ночей, долгие часы на работе или ребенок не дает вам спать по ночам.
Johns Hopkins Medicine утверждает, что симптомы цирроза могут различаться в зависимости от степени тяжести цирроза. Легкий цирроз может вообще не вызывать никаких симптомов.
Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:
Скопление жидкости в животе (асцит)
Рвота кровью, часто из-за кровотечения в кровеносных сосудах пищевода (пищевода)
Камни в желчном пузыре
Пожелтение кожи и глаз (желтуха)
Почечная недостаточность
Потеря мышечной массы
Паукообразные вены на коже
Потеря веса
Путаница из-за того, что в крови накапливаются токсины
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