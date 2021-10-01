Отказ от антидепрессантов угрожает возвращением депрессии

Исследование показало, что если жертвы депрессии отказываются от принимаемых лекарств, то это на 27% увеличивает вероятность рецидива. По сравнению с теми, кто продолжает принимать лекарства из категории антидепрессантов.Исследователи из Университетского колледжа Лондона длительное время наблюдали за 500 британцами с депрессиями в стадии ремиссии. Ранее они принимали антидепрессанты циталопрам, сертралин, флуоксетин или миртазапин в течение не менее 9 месяцев или года. Оказалось, что если кто-то из них отказывался резко от приема этих лекарств, то риск развития клинической депрессии заново у них увеличивался на 56%.Если же люди продолжали принимать выписанные им врачами медикаменты, то вероятность рецидива депрессии составляла 39%. Таким образом отказ от антидепрессантов увеличивал риск рецидива на 27%, как показывает статистика. А значит, длительный прием этих лекарств действительно снижает шанс снова столкнуться с одним из самых распространённых и тяжёлых психических расстройств. Впрочем, длительный прием антидепрессантов не является гарантией защиты от депрессии.44% участников исследования прекратили прием сильнодействующих лекарств и не столкнулись с депрессией заново. К сожалению, учёные не могут каким-либо образом идентифицировать, какие люди способны безопасно отказываться от таблеток, а каким следует продолжать их приём. Зато в последние годы количество нуждающихся в антидепрессантах пациентов намного выросло. Увеличился и общий объем используемых лекарств, что также связано с тем, что теперь многие жертвы депрессий лечатся гораздо более продолжительный период времени.