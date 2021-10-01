Симптомы транзиторной ишемической атаки

Транзиторная ишемическая атака - это вариант инсульта, при котором проявляются неожиданные неврологические признаки. Недуг чаще поражает людей среднего и пожилого возраста. ТИА могут вызвать болезни, которые сопровождаются повышенной вязкостью крови. Какие симптомы скажут о возможном приступе ТИА?Транзиторные ишемические атаки типичны для лиц 55-60 лет и старше, с диагнозами «атеросклероз», «артериальная гипертония». К группе риска относятся лица, которые увлекаются спиртными напитками, курением, избытком животных жиров в пищевом рационе. Симптоматика может возникнуть у страдающих сахарным диабетом, остеохондрозом (шейный отдел) и кардиологическими патологиями, к которым относятся мерцательная аритмия, миокардиопатия, инфаркт миокарда.Как распознать транзиторную ишемическую атакуТранзиторная ишемическая атака (ТИА) может ошибочно считаться неопасным заболеванием, так как приступы кратковременны и явных последствий по их окончании не наблюдается. Но стоит внимательнее отнестись к этому заболеванию: это может быть тревожным сигналом вероятности инсульта.Симптомы ТИАТранзиторная ишемическая атака (ТИА) – внезапное нарушение кровообращения в головном / спинном мозге (симптомы исчезают в течение суток). На каком-то участке сосудов формируется тромб / случается спазм, что препятствует кровообращению. В результате - моментальный приступ, который сопровождается следующими симптомами:тошнотой,онемением конечностей,временным нарушением зрения и слуха,головокружением,слабостью в теле,речевыми нарушениями,проблемами с глотанием.Возможен судорожный синдром.Симптомы наступают внезапно и продолжаются минуту, 10-15 мнут.Признаки МИА зависят от того, какая область головного мозга поражена.Причины возникновения транзиторная ишемической атакиОни сходны с причинами типичного ишемического инсульта.Выделяют 2 группы причин.Фактор наследственности, возраст, перенесённый ранее инсульт, принадлежность к мужскому полу. С этим бороться невозможно.Гипертония, сахарный диабет, сбои жирового обмена, табакокурение, алкоголизм, резистентность к инсулину, дефицит физической активности, сердечно-сосудистые недуги.Первая помощь при ТИАСамостоятельно, в отсутствие специалистов, принять какие-либо меры нельзя. Важно поскорее вызвать бригаду «скорой помощи», чтобы обеспечить больному контакт с медиками.Для постановки точного диагноза необходимо посетить невролога и пройти ряд обследований: ЭКГ, коагулограмму, анализы крови. Пораженную зону головного мозга выявит МРТ.Часто мы достаточно легкомысленно недооцениваем проблему, ссылаясь на скоротечность симптомов. В результате болезнь остаётся без внимания. А ведь это тревожный сигнал о вероятном приближении опасного инсульта.Как можно предупредить ТИАПрофилактикой ТИА станет здоровый образ жизни. Если человек имеет проблему мерцательной аритмии, повышенной вязкости крови или гипертонии, для него понадобятся персональные рекомендации докторов. Например, контроль холестерина в крови, контроль веса, разумная физическая активность. 1 раз в 12 месяцев рекомендуется делать УЗИ (сердце, сосуды шеи), сдавать необходимые анализы.