Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть
Ночная гипогликемия – состояние, которое требует особого внимания. Оно может стать действительно пугающим для диабетика. Ведь, если приступ начнется во время сна, человек окажется не в состоянии принять меры, чтобы нормализовать показатель сахара в крови. Почему уровень сахара снижается именно в ночные часы?
Ночные приступы гипогликемии
Зная причины гипогликемии в ночное время, можно минимизировать частоту таких приступов и быть во всеоружии в подобных ситуациях.
Как понять, что показатель сахара в крови опасно низкий? При этом состоянии возникает чувство голода. Поэтому человек ночью встает и идет на кухню в поисках съестного. Как можно понять, что у вас приступ гипогликемии?
Ключевые симптомы этого состояния
головокружение,
усиленное потоотделение,
головная боль,
вялость,
нечеткое зрение,
нарушение ориентации,
скачки настроения.
Гипогликемия возникает в результате нарушения баланса двух групп факторов:
повышающих глюкозу крови (пищевые продукты, гормоны стресса),
снижающих глюкозу крови (физические нагрузки, спиртные напитки, инсулин).
Вот типичные причины гипогликемии в период ночного сна.
Факторы ночных приступов гипогликемии
Факторы сахароснижающей терапии
Избыточная доза инсулина.
Превышение дозы сахароснижающих медикаментов в таблетках.
Неправильная техника инъекций инсулина.
Отсутствие учета физической активности, при которой показатель глюкозы в крови снижается.
Факторы питания
Игнорирование приема пищи / малый процент углеводов в рационе.
Превышение временного интервала между инъекцией инсулина и приемом пищи.
Внезапная непредусмотренная физическая активность без получения организмом углеводов до и после нагрузки.
Прием спиртных напитков.
Намеренное похудение / голодание без снижения дозировки сахароснижающих лекарств.
Профилактика гипогликемии
Страдающие диабетом 1 типа вполне способны отвечать за контроль и регуляцию сахара в крови. Это беспрестанный поиск оптимального баланса в схеме «образ жизни – физическая активность – пищевой рацион - введение инсулина».
Как можно предупредить приступ?
Систематически измерять показатель сахара в крови,
не игнорировать приемы пищи,
контролировать правильность дозировки инсулина,
употреблять больше углеводов, если вас ожидает физическая активность.
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