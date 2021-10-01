Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть

Если вы просыпаетесь ночью, испытывая непреодолимое чувство голода и отправляетесь на кухню в поисках съестного, есть повод насторожиться. Возможно, это дает о себе знать гипогликемия (состояние, для которого характерен пониженный уровень глюкозы в крови). Что делать, если одолевают ночные приступы гипогликемии?Ночная гипогликемия – состояние, которое требует особого внимания. Оно может стать действительно пугающим для диабетика. Ведь, если приступ начнется во время сна, человек окажется не в состоянии принять меры, чтобы нормализовать показатель сахара в крови. Почему уровень сахара снижается именно в ночные часы?Ночные приступы гипогликемииЗная причины гипогликемии в ночное время, можно минимизировать частоту таких приступов и быть во всеоружии в подобных ситуациях.Как понять, что показатель сахара в крови опасно низкий? При этом состоянии возникает чувство голода. Поэтому человек ночью встает и идет на кухню в поисках съестного. Как можно понять, что у вас приступ гипогликемии?Ключевые симптомы этого состоянияголовокружение,усиленное потоотделение,головная боль,вялость,нечеткое зрение,нарушение ориентации,скачки настроения.Гипогликемия возникает в результате нарушения баланса двух групп факторов:повышающих глюкозу крови (пищевые продукты, гормоны стресса),снижающих глюкозу крови (физические нагрузки, спиртные напитки, инсулин).Вот типичные причины гипогликемии в период ночного сна.Факторы ночных приступов гипогликемииФакторы сахароснижающей терапииИзбыточная доза инсулина.Превышение дозы сахароснижающих медикаментов в таблетках.Неправильная техника инъекций инсулина.Отсутствие учета физической активности, при которой показатель глюкозы в крови снижается.Факторы питанияИгнорирование приема пищи / малый процент углеводов в рационе.Превышение временного интервала между инъекцией инсулина и приемом пищи.Внезапная непредусмотренная физическая активность без получения организмом углеводов до и после нагрузки.Прием спиртных напитков.Намеренное похудение / голодание без снижения дозировки сахароснижающих лекарств.Профилактика гипогликемииСтрадающие диабетом 1 типа вполне способны отвечать за контроль и регуляцию сахара в крови. Это беспрестанный поиск оптимального баланса в схеме «образ жизни – физическая активность – пищевой рацион - введение инсулина».Как можно предупредить приступ?Систематически измерять показатель сахара в крови,не игнорировать приемы пищи,контролировать правильность дозировки инсулина,употреблять больше углеводов, если вас ожидает физическая активность.