Ученые нашли связь между употреблением кофе и уровнем витамина D
«В информации о многих преимуществах витамина D появилось важное обновление. Новое исследование предполагает, что если вы регулярно потребляете кофеин, то это может повлиять на способность вашего организма усваивать витамин D», – говорится на сайте.
В основу исследования легли данные 13 тысяч участников американской программы социального исследования National Health and Nutrition Examination Survey в возрасте от 30 до 47 лет.
Отмечается, что пока неизвестно, как кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.
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