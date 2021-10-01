Ученые нашли связь между употреблением кофе и уровнем витамина D

Ученые нашли связь между употреблением кофе и уровнем витамина D. По словам исследователей из Китая и Бразилии, чрезмерное употребление кофеина может повлиять на способность организма его усваивать, говорится на сайте Eat this! Not That!

«В информации о многих преимуществах витамина D появилось важное обновление. Новое исследование предполагает, что если вы регулярно потребляете кофеин, то это может повлиять на способность вашего организма усваивать витамин D», – говорится на сайте.

В основу исследования легли данные 13 тысяч участников американской программы социального исследования National Health and Nutrition Examination Survey в возрасте от 30 до 47 лет.

Отмечается, что пока неизвестно, как кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.
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