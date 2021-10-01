Учёные рассказали, что занятия спортом перед сном не гарантируют полноценный ночной отдых

Учёные провели анализ данных 15 ранее проведенных исследований с целью выяснить, как интенсивные тренировки влияют на людей за несколько часов до сна.Специалисты рассмотрели время проведения занятий спортом и промежуток времени от конца занятий до отхода ко сну. Оказалось, что тренировка, окончившаяся за 2 часа до сна улучшает его качество. В то время как тренировка, которая оканчивалась менее чем за 2 часа до сна наоборот мешала уснуть и делала сон неполноценным.Также в ходе исследования выяснилось, что людям, которые ведут малоактивный образ жизни лучше всего подойдут занятия спортом ранним вечером. Велопрогулка, например, улучшает течение начальной стадии сна и фазу глубокого сна. Отмечается, что интенсивные тренировки перед сном способствуют снижению быстрого движения глаз. Эта стадия отвечает за сновидения.Специалисты отмечают, что стоит придерживаться режима занятий спортом и отдыха. Тренировки в различное время и разной продолжительности могут вызывать нарушения сна. Также выбор времени для тренировок зависит от того "жаворонок" вы или "сова". Ранее мы уже рассказывали о влиянии различных факторов на сон человека. Например, о влиянии Луны на сон у мужчин и женщин.