ТОП-4 витамина, которые нужны организму после 30

Витамины нужны человеку в любом возрасте, но на четвертом десятке потребность в них особенно возрастает. Дело в том, что у большинства людей старше 30 в организме начинают происходить возрастные изменения, повышающие риск развития различных недугов.Витамин В9, или фолиевая кислотаЭта разновидность витамина В особенно важна для женщин, решивших стать мамами после 30 лет. Фолиевая кислота помогает предотвратить возможные повреждения нервной трубки будущего малыша. Причем обеспечить регулярное поступление данного вещества в организм нужно с первых дней беременности.Рекомендуемая дневная доза витамина В9 – 400 мкг, во время беременности она возрастает до 600 мкг. Также рекомендуется употреблять по 500 мкг фолиевой кислоты ежедневно, пока женщина кормит грудью. Вещество можно найти в шпинате, чечевице, спарже, авокадо.Витамин DЭтот «солнечный» витамин нужен организму для абсорбирования кальция – основного строительного материала костной ткани. Особенно это актуально для женщин, приближающихся к периоду менопаузы: у них в разы увеличивается риск возникновения остеопороза. Обеспечив достаточное поступление в организм витамина D в среднем возрасте, вы избежите проблем с костями в старости.Специалисты говорят, что в возрасте 30-70 лет человеку нужно не менее 600 единиц этого витамина, а на восьмом десятке потребность в нем возрастает до 800 единиц. Основной источник витамина D – ультрафиолет: достаточно 15-минутной прогулки на солнце, чтобы восполнить суточную норму. Получить вещество можно также с пищей: особенно много его в яйцах, молочной продукции, апельсиновом соке.Витамин С, или аскорбиновая кислотаВещество необходимо для нормальной выработки коллагена, который отвечает за регенерацию кожных покровов. Чтобы кожа как можно дольше оставалась здоровой и эластичной, нужно каждый день получать 75 мг аскорбиновой кислоты, беременным женщинам – 80 мг, курящим людям – 110 мг. Витамин С содержится в брокколи, шпинате, красном перце, клубнике.Витамин ЕЭтот витамин с мощным антиоксидантным эффектом нейтрализует разрушающее действие свободных радикалов, повреждающих здоровые клетки организма. Чем больше свободных радикалов в теле, тем выше риск развития онкологии, болезней сердца, сосудов.Если вам исполнилось 30 лет, следует ежедневно потреблять 15 мг витамина Е, который в больших количествах содержится в оливковом, рапсовом и кукурузном маслах, орехах и авокадо. Превышать рекомендуемую норму не следует, иначе в рационе будет избыток жиров.