Дыхательная гимнастика для избавления от стресса

В моменты серьезных эмоциональных переживаний, сильного испуга или нервного напряжения наше дыхание сбивается, становится учащенным или тяжелым. Чтобы взять ситуацию под контроль, надо лишь глубоко вдохнуть, считает доктор Герберт Бенсон.В 1970-е годы врач-кардиолог Герберт Бенсон заметил, что йога, медитация и тайчи – то есть все практики, помогающие бороться со стрессом, – много внимания уделяют технике правильного дыхания. Это стало основой исследования, которое, по словам самого Бенсона, не претендует на открытие, а лишь служит научным подтверждением древней мудрости.Что такое правильное дыхание?В йоге правильным считается дыхание животом, вернее, диафрагмой. Именно так дышат новорожденные дети. Попробуйте переключиться на дыхание животом, и вы сразу почувствуете спокойствие и умиротворение. Однако для взрослого человека привычнее грудное дыхание.В моменты тревоги, гнева, возбуждения или стресса оно становится частым или сбивчивым. В мозг начинает поступать меньше кислорода, и он подает сигнал опасности, который только усугубляет состояние невроза.Как работает реакция релаксации?В своей книге «Реакция релаксации» («The Relaxation Response») доктор Бенсон с научной точки зрения объясняет воздействие глубокого дыхания на организм. Бенсон предлагает «реакцию релаксации» на стресс как альтернативу привычной реакции «бей и беги», провоцирующей выброс адреналина и норадреналина. Эти гормоны способствуют появлению у человека «сверхспособностей», которые могут стать спасением в критической ситуации. Но в повседневной жизни они чаще всего нам не нужны.Вместо судорожных действий в стрессовой ситуации лучше просто глубоко вдохнуть, чтобы воздух наполнил не только легкие, но и живот. В результате клетки насытятся кислородом и очистятся от углекислого газа, сердцебиение замедлится, синтез гормонов стресса снизится, кровоток улучшится и напряжение спадет.Проблема в том, что не все в критической ситуации могут глубоко вдохнуть. Происходит это в результате спазма диафрагмальной мышцы, которая перестает пропускать воздух в нижние части легких. Как следствие, они не могут полностью раскрыться и наполниться воздухом.Перестроиться на дыхание животом под воздействием стресса под силу вообще единицам. Чтобы освоить этот переход, нужно регулярно тренироваться, заниматься йогой, медитацией или дыхательной гимнастикой. Например, можно регулярно делать упражнение, которое мы приводим ниже.Дыхание-антистрессЭто дыхательное упражнение полезно для организма. Оно учит контролировать эмоции, нормализует кровяное давление, улучшает состояние сердечнососудистой системы и помогает расслабиться.Лягте на спину так, чтобы вам было удобно.Согните ноги в коленях и притяните их к груди. Обхватите голени руками, расслабьте плечи и коснитесь ими пола. Опустите подбородок на грудь, чтобы максимально удлинить шею. Расслабьтесь и закройте глаза.Дышите животом. Когда вы делаете вдох, живот должен мягко давить на бедра и поднимать их. При выдохе бедра будут опускаться вниз. Не напрягайте ноги. Пусть все движения будут плавными и естественными.Начните мягко раскачиваться вправо и влево без резких движений. Скорость и большая амплитуда тут не нужны.Скоординируйте дыхание с раскачиванием. На вдохе отклоняйтесь вправо, на выдохе возвращайтесь в исходное положение. На следующем вдохе отклоняйтесь влево и т.д.Раскачивайтесь в течение нескольких минут. Почувствуйте полное расслабление. Следите за тем, чтобы вам было спокойно и комфортно. Не переусердствуйте. Постепенно можно увеличивать время выполнения упражнения.Чтобы чувствовать себя умиротворенно, достаточно делать от 40 вдохов-выдохов животом в день.