В борьбе с псориазом может помочь дешевое средство

Пациенты с псориазом неоднократно сообщали, что глицерин, недорогая, безвредная, сладковатая жидкость, входящая в состав многих лосьонов для кожи, помогает в борьбе с псориазом. Теперь ученые получили доказательства этих слов.Они обнаружили, что глицерин, применяемый местно, и глицерол, принимаемый внутрь, помогают успокоить зуд на животных моделях псориаза. Своими данными ученые поделились в International Journal of Molecular Sciences. Исследование также показало несколько способов, которыми глицерин способствует здоровому созреванию клеток кожи.«Теперь у нас есть экспериментальные данные, доказывающие слова пациентов с псориазом», - отмечают ученые.Известно, что местно глицерин оказывает успокаивающее и смягчающее действие. Но еще одна ключевая особенность, которую обнаружили ученые, преобразование в липид фосфатидилглицерин, который в конечном итоге регулирует функцию кератиноцитов, основного типа клеток кожи, и подавляет воспаление.