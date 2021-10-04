В борьбе с псориазом может помочь дешевое средство
Они обнаружили, что глицерин, применяемый местно, и глицерол, принимаемый внутрь, помогают успокоить зуд на животных моделях псориаза. Своими данными ученые поделились в International Journal of Molecular Sciences. Исследование также показало несколько способов, которыми глицерин способствует здоровому созреванию клеток кожи.
«Теперь у нас есть экспериментальные данные, доказывающие слова пациентов с псориазом», - отмечают ученые.
Известно, что местно глицерин оказывает успокаивающее и смягчающее действие. Но еще одна ключевая особенность, которую обнаружили ученые, преобразование в липид фосфатидилглицерин, который в конечном итоге регулирует функцию кератиноцитов, основного типа клеток кожи, и подавляет воспаление.
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