Ученые разработали устройство, диагностирующее сердечные приступы за считанные минуты
В настоящее время специалистам требуется несколько часов, чтобы диагностировать сердечный приступ. Первоначальные результаты эхокардиограммы могут быстро показать признаки сердечного приступа, но для подтверждения требуется образец крови и анализ. На получение результатов может уйти до восьми часов.
«Наш сенсор нацелен на комбинацию микроРНК, он может диагностировать куда больше, чем просто сердечный приступ», - рассказывает Пинар Зорлутуна, доцент кафедры инженерии, ведущий автор статьи.
Нацеливаясь на три различных типа микроРНК или миРНК, недавно разработанный датчик может различать острый сердечный приступ и реперфузию. Ученые уже подали патентную заявку и занимаются созданием компании, которая будет производить датчик.
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