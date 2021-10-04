Ученые разработали устройство, диагностирующее сердечные приступы за считанные минуты

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lab on a Chip, ученые из Университета Нотр-Дам и Университета Флориды разработали датчик, который может диагностировать сердечный приступ менее чем за 30 минут.

В настоящее время специалистам требуется несколько часов, чтобы диагностировать сердечный приступ. Первоначальные результаты эхокардиограммы могут быстро показать признаки сердечного приступа, но для подтверждения требуется образец крови и анализ. На получение результатов может уйти до восьми часов.

«Наш сенсор нацелен на комбинацию микроРНК, он может диагностировать куда больше, чем просто сердечный приступ», - рассказывает Пинар Зорлутуна, доцент кафедры инженерии, ведущий автор статьи.

Нацеливаясь на три различных типа микроРНК или миРНК, недавно разработанный датчик может различать острый сердечный приступ и реперфузию. Ученые уже подали патентную заявку и занимаются созданием компании, которая будет производить датчик.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил gorizont в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь