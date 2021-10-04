Ученые разработали устройство, диагностирующее сердечные приступы за считанные минуты

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lab on a Chip, ученые из Университета Нотр-Дам и Университета Флориды разработали датчик, который может диагностировать сердечный приступ менее чем за 30 минут.В настоящее время специалистам требуется несколько часов, чтобы диагностировать сердечный приступ. Первоначальные результаты эхокардиограммы могут быстро показать признаки сердечного приступа, но для подтверждения требуется образец крови и анализ. На получение результатов может уйти до восьми часов.«Наш сенсор нацелен на комбинацию микроРНК, он может диагностировать куда больше, чем просто сердечный приступ», - рассказывает Пинар Зорлутуна, доцент кафедры инженерии, ведущий автор статьи.Нацеливаясь на три различных типа микроРНК или миРНК, недавно разработанный датчик может различать острый сердечный приступ и реперфузию. Ученые уже подали патентную заявку и занимаются созданием компании, которая будет производить датчик.