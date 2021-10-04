Названы пять продуктов, которые помогают очищать организм от токсинов

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Оказывается есть такие продукты, которые при всей своей дешевизне и простоте, оказывают настолько положительные оздоровительные свойства, что не сразу поверишь в это. Можно смело утверждать, что большинство продуктов из этого списка, многие потребляют в недостаточном количестве.Кресс-салат, по результатам исследования, в котором принимали участие более сорока овощей и фруктов, оказался лидером по количеству питательных веществ в своем составе.Кресс-салат с избытком насыщен витаминами групп А, С и Е, кальцием, железом и фолиевой кислотой.Следом в списке идет всеми известная петрушка. Она насыщена витаминами А,С и К, помогает сжигать жир и снимать отеки, восполняет организм энергией, а также богата в своем составе железом, магнием и кальцием. Ученые советуют внести петрушку в ежедневный рацион.Третьим в топе стоят незаслуженно обделенные вниманием листья свеклы, которые, по заявлениям ученым, более питательные, чем сама свекла. Из листьев свеклы организм может подкрепиться витаминов А и железом.Морские водоросли справедливо внесены в этот список из-за богатства и разнообразия в их составе. Они содержат огромное количество минералов, витаминов и антиоксидантов. Ученые считают, что морские водоросли способны заменить костный бульон.Последний, но не менее полезный, участник топа - чеснок. Это популярная добавка, которая идет в наших блюдах повсеместно, обладает противоинфекционными свойствами, улучшает работу сердца и пищеварения.