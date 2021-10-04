Кетоны помогают защитить мозг людей с ожирением

Новое исследование, опубликованное в The Journal of Physiology, показало, что добавки кетонов могут быть новой стратегией для защиты и улучшения здоровья мозга у людей с ожирением. Известно, что ожирение повышает риск развития когнитивных нарушений и нейродегенеративных заболеваний.Новое исследование показало, что прием кетоновых добавок три раза в день в течение 14 дней улучшает приток крови к мозгу и когнитивные функции, такие как рабочая память и скорость обработки информации, у взрослых с ожирением.Добавки, специально содержащие бета-гидроксибутират кетоновых тел (B-OHB), которые безопасны для употребления после консультации с врачом, являются относительно новыми и в основном исследовались на предмет улучшения физической выносливости. Ранее было показано, что кетоновые добавки полезны для пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями (MCI) и деменцией.В рамках рандомизированного плацебо-контролируемого перекрестного исследования добровольцы с ожирением принимали добавки три раза в день за 15 минут до каждого приема пищи (завтрак, обед и ужин). Вторая группа принимала плацебо. Спустя 14 дней группы меняли местами. Ученые отмечают, что несмотря на позитивные результаты, требуется исследование с большим количеством участников.