Кардиологи назвали доступный продукт, который поможет снизить давление

Большинство больных артериальной гипертонией даже не подозревают о проблеме, поскольку она часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Не случайно данное заболевание называют "тихим убийцей".Повышенное артериальное давление усложняет работу сердца, в связи с чем орган испытывает серьезные затруднения, когда качает кровь. Это обстоятельство в будущем может обусловить сердечную недостаточность, а далее инфаркт и инсульт.Кардиологи уверяют, что снизить артериальное давление помогает морковный сок. Два стакана напитка содержат более 90 процентов дневной потребности организма в калии, который является антагонистом натрия, содержащегося в соли. Таким образом, употребление калия способствует выводу натрия, благодаря чему снижается отек сосудов; они становятся шире, что способствует снижению давления.Более того, в рамках исследования, люди, страдающие высоким давлением, три месяца пили по два стакана морковного сока в течение дня. Результаты эксперимента показали снижение систолического артериального давления примерно на 6 мм ртутного столба, а диастолического – на 2 мм.По мнению медиков, стоит отдавать предпочтение свежевыжатому морковному соку, так как пакетированные варианты содержат слишком много сахара.