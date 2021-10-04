Кардиологи назвали доступный продукт, который поможет снизить давление
Повышенное артериальное давление усложняет работу сердца, в связи с чем орган испытывает серьезные затруднения, когда качает кровь. Это обстоятельство в будущем может обусловить сердечную недостаточность, а далее инфаркт и инсульт.
Кардиологи уверяют, что снизить артериальное давление помогает морковный сок. Два стакана напитка содержат более 90 процентов дневной потребности организма в калии, который является антагонистом натрия, содержащегося в соли. Таким образом, употребление калия способствует выводу натрия, благодаря чему снижается отек сосудов; они становятся шире, что способствует снижению давления.
Более того, в рамках исследования, люди, страдающие высоким давлением, три месяца пили по два стакана морковного сока в течение дня. Результаты эксперимента показали снижение систолического артериального давления примерно на 6 мм ртутного столба, а диастолического – на 2 мм.
По мнению медиков, стоит отдавать предпочтение свежевыжатому морковному соку, так как пакетированные варианты содержат слишком много сахара.
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