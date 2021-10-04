Стало известно, как лунные циклы влияют на сон

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Американские нейробиологи выявили связь продолжительности сна с лунными циклами.В течение нескольких месяцев авторы исследования наблюдали за разными группами добровольцев. Одну из них составляли городские жители, другую - сельские. Причем представители последней практически не имели неограниченного доступа к электричеству.Оказалось, что по мере приближения полнолуния участники эксперимента позже отходили ко сну, а продолжительность процесса засыпания увеличилась. А при полной луне время отдыха достигало своего минимума.В свою очередь, шведские научные деятели представили более детализированное исследование данного феномена. Они выяснили, что более подвержены влиянию луны жители сельской местности, причем представители мужского пола. В среднем, по мере возрастания спутника, они спали на 20 минут меньше, качество отдыха при этом снижалось примерно на 3,4%. Женщины же в периоды полнолуния отдыхали меньше на 12 минут.Согласно гипотезе ученых, такое эффект Луны - результат эволюции. Так, как при увеличении яркости лунного света, у наших предков была возможность продолжать незавершенные в дневное время дела.