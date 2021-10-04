Стало известно о новой методике борьбы с диабетом
Согласно выводам ученых эффективным методом борьбы с заболеванием может стать избавление от главного провоцирующего фактора — лишнего веса. К таким выводам они пришли после изучения исследований, проведенных в медучреждениях Великобритании. Как оказалось, 70% участников эксперимента, которым удалось сбросить от 15 и больше процентов лишнего веса не только замедлили развитие заболевания, а и могли похвастаться ремиссией спустя два года.
«Такой подход имеет дополнительные преимущества: он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, высокое кровяное давление и повышенный уровень содержания жиров в крови», — говорит один из авторов работы доктор Ильдико Лингвей.
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