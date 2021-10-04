Диетолог рассказала всю правду о диете по группе крови

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Среди приверженцев здорового образа жизни распространяется диета по группе крови, которой приписывают разные положительные эффекты. О плюсах и минусах такой системы питания рассказала диетолог Татьяна Лакуста, которая поговорила с корреспондентами.Считается, что диета по группе крови — чуть ли не идеальный режим питания, т.к. система основана на индивидуальных антигенных особенностях, для определения которых применяется идентификация специфических наборов углеводов и белков, присутствующих в мембранах эритроцитов. Но Лакуста уверена, что это не более, чем громкие слова."Диету по группе крови придумал натуропат без прочной медицинской базы. Он взял в качестве фундамента идею о разделении крови на группы в процессе эволюции, и решил, что обладателям разных групп крови нужно есть только то, что ели люди на момент появления той или иной группы. К примеру, людям с первой группой крови нужно есть только мясо и продукты растительного происхождения, как в палеолите", — сказала диетолог.Никаких плюсов, как уверена Лакуста, у диеты по группе крови нет. Это подтвердил масштабный эксперимент, в котором приняли участие полторы тысячи человек. Опыт показал, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы придерживаться такой странной диеты. Соответственно, диета по группе крови — это не более, чем очередная спекуляция на тему здорового образа жизни.