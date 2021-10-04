9 одобренных врачами способов вывести лишнюю жидкость из организма

Самый заметный признак задержки жидкости — отёчность. Лицо становится одутловатым, ноги в районе щиколоток тяжелеют и увеличиваются в объёме, кольца впиваются в пальцы. Но избыток воды может возникать гораздо раньше, ещё до появления отёков.Эксперты Гарвардской медицинской школы предлагают ориентироваться на вес. Если вы не меняли образ жизни, а весы вдруг начали показывать плюс 1–2 кг и более, скорее всего, причина именно в задержке жидкости.Элдрин Льюис, Доктор медицины, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям.Большинство людей набирают от 3 до 7 кг лишней жидкости до того, как впервые заметят отёчность ног или живота.Почему в организме скапливается лишняя жидкостьУ задержки воды могут быть разные причины. В том числе естественные и относительно неопасные. Например:предменструальный синдром и беременность у женщин;привычка есть очень солёную пищу;затянувшаяся неподвижность — так, жидкость скапливается в нижних конечностях, когда вам приходится много часов сидеть в самолёте или автобусе.Также отёчность может быть побочным эффектом определённых лекарств. В частности, препаратов, которые назначают при гипертонии и диабете, гормональных средств на основе эстрогена, стероидов. К задержке жидкости иногда приводят даже ибупрофен и другие НПВП.Но отёчностью дают о себе знать и серьёзные состояния, такие как:хроническая сердечная недостаточность;болезни почек;цирроз;хроническая венозная недостаточность;проблемы с лимфатической системой;длительный дефицит белка.Надо ли выводить лишнюю жидкостьДля здоровых людей задержка жидкости — проблема скорее эстетическая. Отёчность, спровоцированная гормональными изменениями при ПМС или съеденной на ночь селёдкой, обычно проходит сама собой в течение максимум пары дней. Ускорять ли этот процесс или «и так сойдёт», решать только вам.Но если отёчность становится регулярной, постоянной или появляется на фоне уже существующих заболеваний — к примеру, сердечно?сосудистых нарушений, от лишней жидкости нужно избавляться. Иначе избыток воды станет дополнительной нагрузкой на сердце, почки, вены и ухудшит ваше состояние.Когда нужно обратиться к врачуЭксперты Mayo Clinic — одного из крупнейших исследовательских и медицинских центров мира — перечисляют угрожающие признаки. Если заметите их, постарайтесь как можно быстрее обратиться за помощью.Внезапно возникшая отёчность сопровождается болью в груди, одышкой, сбивчивым поверхностным дыханием. Это может быть признаком отёка лёгких или анафилактического шока. При таких симптомах нужно действовать немедленно. Набирайте 103 или 112.Кожа над отёчным участком растянулась до такой степени, что блестит. Или же после надавливания на распухшую область там надолго остаётся ямочка. При таких признаках вам нужно проконсультироваться с терапевтом и пройти назначенные им обследования.После того как вы много времени провели сидя, нога отекла и болит и это состояние сохраняется долгое время. Так может проявлять себя тромбоз глубоких вен. Обращайтесь к терапевту, флебологу или сосудистому хирургу.Показаться лечащему врачу стоит и в случае, если опасных признаков нет, но задержка жидкости происходит на фоне какого?нибудь хронического заболевания. Медик проведёт осмотр, расспросит вас о самочувствии и порекомендует способы избавления от отёчности.Как вывести лишнюю жидкость из организмаЭти методы подойдут здоровым людям. Но врачи нередко рекомендуют их и пациентам с хроническими заболеваниями (обязательно проконсультируйтесь с медиком, перед тем как приступать!).1. РазомнитесьЗадержка жидкости часто связана с нарушениями кровообращения. Когда кровь застаивается на том или ином участке, давление повышается и влагу начинает выдавливать сквозь стенки сосудов в межклеточное пространство. Тут она и задерживается.Чтобы избавиться от застоя жидкости, достаточно лёгкой разминки. Она улучшит кровообращение и поможет организму вывести лишнюю влагу через почки. Спросите у терапевта, какие упражнения будут наиболее эффективными и безопасными в вашем случае.2. Сделайте лёгкий массажАккуратно надавливая, поглаживайте отёкшие участки по направлению к сердцу. Такой массаж поможет вывести лишнюю жидкость из тканей, а затем она попадёт в кровоток и её отфильтруют почки.3. Полежите, приподняв ногиИзбыточная жидкость часто скапливается в тканях ног — просто за счёт гравитации, из?за которой усложняется кровоток в венах нижних конечностей.Когда вы ложитесь и приподнимаете ноги выше уровня сердца (например, кладёте щиколотки на свёрнутое толстое полотенце или подушку?валик), всемирное тяготение начинает работать на вас. Кровь отливает по направлению к сердцу, давление на стенки сосудов уменьшается, жидкость из тканей нижних конечностей возвращается в кровоток.4. Сходите на тренировкуВаша задача — двигаться так активно, чтобы вспотеть. Как показывают исследования, в среднем за часовую тренировку люди теряют от 0,5 до 2 л жидкости. Разница связана с индивидуальными особенностями организма, степенью нагрузки, температурой окружающего воздуха и выбранной одеждой.Кроме того, во время упражнений мышцам требуется больше воды и она поступает к ним из окружающих тканей. Так что тренировка может заодно избавить вас от видимой отёчности.5. Наденьте компрессионные гольфы или чулкиЭто ещё один способ улучшить кровообращение в ногах и избавиться от задержки жидкости.6. Примите безрецептурное мочегонноеТакие средства подстёгивают активность почек и помогают организму вывести лишнюю воду.Учтите, что у диуретиков есть побочные эффекты. Поэтому принимать их стоит только после того, как посоветуетесь с терапевтом.7. Откажитесь от солёногоСолёная пища заставляет организм удерживать жидкость. Это физиологический процесс.Ключевой элемент поваренной соли — натрий. В жидкостях человеческого тела всегда присутствует примерно одинаковое его количество. Концентрация растворённого натрия (и других электролитов) называется осмолярностью. Чтобы человек оставался здоровым, она должна находиться в определённых, довольно узких пределах.Поэтому, когда в организм поступает много соли, наше тело начинает сохранять воду, чтобы разбавить избыток натрия.Чтобы не провоцировать задержку жидкости, эксперты ВОЗ рекомендуют употреблять не более 5 г соли в день.8. Ешьте продукты с высоким содержанием калияМинерал имеет свойство снижать концентрацию натрия. Это поможет организму избавиться от лишней воды. Как происходит процесс, мы подробно описывали.Американская кардиологическая ассоциация приводит список продуктов, богатых калием:зелень, в том числе листовая, например шпинат;горох;картофель;грибы;бананы;авокадо;помидоры и томатный сок;цитрусовые, например апельсины, и их сок;сливы, абрикосы, другие косточковые плоды и их сок;изюм и финики;молоко жирностью до 1%;обезжиренный йогурт;тунец и палтус.9. Ешьте продукты, богатые магниемЗадержка жидкости в тканях и сопутствующий отёк могут быть признаками дефицита магния. Поэтому иногда справиться с избытком воды помогает рацион, богатый этим минералом.Эксперты американской Клиники Кливленда предлагают подналечь на такую пищу:орехи и семена;бобовые;цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой;нежирные молочные продукты;листовую зелень;чёрный шоколад.