Стало известно, почему вакцина против covid-19 не всегда действует

Научные деятели Голландии обнаружили причину того, почему вакцинация для некоторых людей не способствует защите от covid-19.

В ходе исследования, авторы работы подвергли анализу посредствам биомолекулярной масс-спектрометрии антитела сотни человек. В результате учёные пришли к выводу, что иммунная система характеризуется такой же уникальностью, как и отпечатки пальцев, что выражается различиями в концентрации и изменчивости антител.

Это значит, что в каждом отдельном случае иммунная система по-разному реагирует на вакцину или вирус. Именно поэтому, как полагают исследователи, некоторые подвергаются заражению второй раз или на них не оказывает влияние вакцина. Этим же открытием можно объяснить и различия в степени протекания болезни.

В связи с этим ученые предложили проводить процедуру массового анализа антител.
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