При таком дыхании нужно срочно вызывать скорую

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Если человек в состоянии покоя делает более 20 вдохов в минуту, он может иметь коронавирус уже в опасной форме. И ему следует вызывать скорую помощь, как предположил врач-иммунолог Владимир Болибок.Эксперт отметил, что характерные симптомы коронавируса теперь изменились. Раньше самым заметным его признаком было исчезновение обоняния и вкуса. Однако сегодня прежний Альфа-штамм вытеснен Дельта-штаммом, у которого постоянно встречающихся симптомов нет. Какие-то люди ощущают сильную усталость и разбитость, у кого-то это сопровождается повышением температуры и головными болями. У кого-то возникают дыхательные проблемы. Они-то и являются наиболее тревожными.При появлении одышки человек должен обязательно насторожиться. Коронавирус атакует лёгкие, и именно из-за проблем с этими органами происходит большинство летальных исходов. Если человек в спокойном состоянии начинает слишком часто дышать, это говорит о проблемах респираторной системы и о том, что ему нужно срочно увидеться с врачом.Болибок предлагает считать количество вдохов в состоянии покоя. Если оно превышает 20 в минуту, это крайне тревожный и самый опасный симптом. При этом симптоме, даже если у человека нет ПЦР-теста с подтвержденным диагнозом коронавирус, следует обратиться к врачу. Если же число вдохов выше 35-40, то это повод для вызова скорой помощи. Кислородная недостаточность при COVID-19 представляет самую большую угрозу для жизни.