Полная вакцинация - лучшая защита от ковида

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Полностью вакцинирование от коронавируса люди в 57 раз реже умирают и в 41 раз реже госпитализируются из-за Дельта-штамма. Такое заявление сделал главный американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи поделился большими объёмами информации, собранными из разных уголков Америки. В ней проанализирована статистика по смертям и госпитализациям вакцинированных и невакцинированных людей, а также тех, кто прошёл только через один укол. Не полностью вакцинированные люди в 8 раз чаще давали положительные ПЦР-тесты на коронавирус, у них этот коэффициент составил 82,4 случая на 100 000. Среди полностью вакцинированных - 10,7 на 100 000.Уровень госпитализаций для неполностью вакцинированных людей был в 41 раз выше - 8,72 на 100 000 в сутки. Для сравнения у тех, кто прошел через оба укола, он составлял 0,21 на 100 000 в сутки. Люди, которые не сделали ни одного укола или успели сделать только один, в 57 раз чаще умирали от коронавируса - 2,28 случая на 100 000 в сутки, по сравнению с 0,04 случаев на 100 000 в сутки среди вакцинированных. Проведённое генетическое секвенирование всех образцов коронавируса показало, что за 100% (!) случаев заболеваемости в США сейчас отвечает Дельта-штамм, являющийся наиболее агрессивным.Дельта-штамм господствует сейчас и на территории России. По оценкам некоторых учёных, на его долю приходится до 87% всех заражений. Сегодня объявили о том, что Роспотребнадзор отменяет массовые мероприятия в стране. Правда потом эксперты этого ведомства пояснили, что дополнительных ограничений не водилось, и главы регионов сами должны принимать решения о том, проводить эти мероприятия или нет