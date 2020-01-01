Антикоагулянты сокращают смертность от ковида на 50%

Исследование с участием более 6 000 американцев старше 18 лет показало, что препараты из категории антикоагулянтов уменьшают смертность от коронавируса на 50%. При этом показатель госпитализаций падает на 43%.Ученые из Университета Миннесоты в содействии со своими коллегами из швейцарского Университета Базеля наблюдали за течением коронавирусной инфекции у более чем 6 100 пациентов старше 18, у которых коронавирус выявили в период с 4 марта по 27 августа 2020 года. Они проходили лечение в 72 медицинских учреждениях Америки. Результаты этого исследования публикует журнал The Lancet. Установлено, что прием антикоагулянтов снижает риск смерти на 50%, а риск госпитализаций на 43%.Авторы исследования проанализировали взаимосвязь между 90-дневной терапией антикоагулянтами у пациентов на амбулаторном лечении до постановки диагноза COVID-19 и последующим после диагноза риском госпитализаций и смертности. Также была оценена связь между терапией антикоагулянтами и риском смерти уже среди госпитализированных пациентов. Напомним, что препараты из категории антикоагулянтов предназначены для предотвращения тромбов в крови, они как бы разжижают кровь.Исследование продемонстрировало высокий эффект этих препаратов в деле защиты от госпитализаций и смертности, даже в том случае, если заразившиеся коронавирусом люди были более преклонного возраста и имели больше хронических заболеваний, чем лица, антикоагулянтов не принимавшие. Следовательно, использование данных препаратов даже при госпитализации пациентов положительно влияет на течение болезни и сокращает риск смертности. А значит, в тех больницах, где антикоагулянты применяют, врачи поступают правильно.