Революционное лекарство поможет справиться с деменцией

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Исследователи полагают, что создали по-настоящему революционное лекарство, восстанавливающее ущерб, причинённый мозгу болезнью Альцгеймера. Оно позволяет нервным клеткам как бы самовосстанавливаться.Старческое слабоумие поражает ежегодно миллионы людей в разных странах мира, болезнь неизлечима, и нет лекарств, которые позволили хотя бы замедлить, а не то что остановить этот недуг или тем более обратить его вспять. Учёные из Канады разработали лекарство под условным названием NVG-291, которое устраняет естественный барьер в организме, препятствующий процессам самовосстановления нервных клеток.Данное лекарство не только дает возможность обратить вспять повреждения мозга в результате болезни Альцгеймера, но также и позволяет парализованным в результате травм позвоночника людям получить надежду снова встать на ноги. Учёные называют это самовосстановлением, причём данный механизм кардинально отличается от всего того, что испытывалось в этом направлении ранее. Теоретически он может подойти и для болезни Альцгеймера, и для бокового амиотрофического склероза, и для рассеянного склероза. Существующие способы лечения направлены на то, чтобы замедлить развитие недугов. Но новое лекарство старается восстановить уже полученный ущерб.Пока в экспериментах участвовали только лабораторные мыши и крысы, но результаты оказались беспрецедентными. Теперь для подтверждения безопасности в рамках первого этапа клинических исследований препарат будет даваться здоровым добровольцам, а уже в следующем году его будут выписывать пациентам с болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом и травмами позвоночника