Названы продукты, защищающие от паразитов и грибков

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Эти продукты доступны каждому.Антикандидные продукты — это те продукты, которые призваны остановить избыточный рост грибков, а также имеют противопаразитарный эффект и нормализуют кишечную микрофлору.Нутрициолог, специалист по питанию Анна Биоториум дала список таких продуктов. Они простые и доступны каждому.Продукты от паразитов и грибков: список от нутрициологаКокосовое масло и мякоть: содержат лауриновую кислоту, которая в организме превращается в монолаурин и каприловую кислоту. Эти жирные насыщенные кислоты обладают противовирусным, противогрибковым и антибактериальным действием.«Кокосовое масло легко усваивается, помогает нормализовать кишечную микрофлору, способствует усвоению витаминов и минералов, требующихся для хорошего пищеварения, заживляет поврежденные слизистые оболочки. Оно обогащено фитонцидами, выводящими свободные радикалы и токсины, может применяться для обработки воспаленных участков».Пробиотическая еда, ферментированные овощи (без сахара и уксуса): содержат микрофлору, которая помогает нам защитить кишечник. Регулярное потребление может помочь улучшить иммунную систему, делая организм менее питательным для кандиды. Полезные микроорганизмы помогают восстановить здоровый бактериальный баланс.Пребиотические продукты — источник пищи для бактерий в кишечнике. Но, важно понимать, что они не различают, кого кормить, «наших» или «чужих», они кормят патогенные дрожжи и бактерии точно так же, как и пробиотические бактерии.«Если у вас очень тяжелый дисбаланс кишечника — лучше их временно ограничить (сырой корень цикория, миндаль, топинамбур, лук-порей, спаржа и т. д.)»Репчатый лук и чеснок: ну тут вы уже знаете, это натуральные антибиотики, обладают противогрибковыми свойствами, способствует перистальтике.Специи: острые приправы воздействуют на грибки рода кандида, подавляя рост новых колоний. Наиболее эффективными в борьбе с возбудителем при воспалениях являются: кайенский перец, корица, лавровый лист и гвоздика.Непастеризованный нефильтрованный яблочный уксус: улучшает работу ЖКТ, способствует регулярному стулу и очищению ЖКТ. Ферменты активно подавляют кандиду на слизистых оболочках рта.Ромашка: натуральный антисептик.Масло лаванды: это эфирное масло может снизить прогрессию и распространение кандиды.Имбирь.Грейпфрут.Тыквенные семечки.Водоросли и морская капуста.Куркума.