Названы веские причины посетить психиатра

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Не стоит стесняться обращаться к специалистам.Мы только-только перестали бояться психологов и психотерапевтов, как узнали, что есть психиатры и люди даже ходят к ним без проблем, не уезжая из кабинета в смирительной рубашке в дурдом.Действительно, психиатр — такой врач, как и другие. Давай посмотрим, чем он может быть тебе полезен и нужен ли он тебе вообще. К психиатру можно обратиться с такими проблемами.ДепрессияСамый частый запрос к психиатрам — это депрессия. Не хандра или грусть, а настоящее химическое нарушение в мозгу. Тебя может направить к врачу психолог или психотерапевт.А может так случиться, что ты и сама обнаружишь у себя такой диагноз по характерным признакам. Не страшно, ели депрессии у тебя в таком случае не диагностируют. Лучше лишний раз обратиться к врачу, чем терпеть, пока не станет поздно.РасставаниеМногие после развода или расставания не могут нормально функционировать, впадая в своеобразный ступор. Также от этого состояния может развиться и депрессия.Психиатры знают, как постепенно выводить пациентов из этого состояния и возвращать им радость жизни.Излишняя тревогаЕсли ты подвержена сильной тревожности, тебя преследуют панические атаки, а самостоятельно с этим состоянием ты не справляешься, лучше обратиться к специалисту, который снизит влияние гормонов стресса на организм.БессонницаЕсть бессонница, от которой не спасают ни добавки мелатонина, ни серьезные снотворные препараты. В таком случае, нужно комплексное медикаментозное лечение, которое прописывает психиатр.Вредные привычкиПсихиатрия борется к пристрастию к алкоголю и наркотикам с помощью таблеток. Но учти, методы радикальные и «чуть-чуть» бросить не получится.ОдержимостьЕсли ты не можешь контролировать свою одержимость какой-то идеей или человеком и ты заметила, что это рушит твою жизнь, лучше обратиться с этим к специалисту.АутоагрессияЕсть много способов причинить себе вред: порезы, проколы, сдирание кожи. Это лечится длительной психотерапией, но чтобы прекратить аутоагрессию немедленно, сначала можно обратиться и к психиатру.Психические отклоненияНаконец, если ты считаешь, что с тобой что-то не так, не можешь контролировать свою психику, видишь или слышишь то, чего на самом деле нет, в этом тоже нет ничего страшного и большинство специалистов знает, как контролировать подобные состояния.