При постковидном синдроме помогают антидепрессанты

Столкнувшиеся с депрессией в качестве одного из проявлений постковидного симптомов пациенты лучше реагируют на антидепрессанты. Если сравнивать их с другими жертвами депрессии, которые коронавирусом не болели.Перенесшие коронавирус пациенты часто сталкиваются с постковидным синдромом, одним из проявлений которого считается депрессия. Исследование учёных из Милана показало, что такого рода люди лучше реагируют на антидепрессанты, чем прочие жертвы депрессии. Не менее 40% пациентов страдают от постковидного синдрома после коронавируса многие месяцы. Существуют опасения о целой волне депрессий, которая обрушилась на мир, так как пандемия пока не желает ослаблять свою железную хватку.По статистике на антидепрессанты реагируют чуть меньше 40% пациентов. Но у тех, кто стал жертвой этого психического расстройства в качестве одного из проявлений постковидного синдрома, результативность лечения антибиотиками повышается до 90%. Сами авторы исследования полагали, что эффективность этих лекарств не превысит 70%, поэтому они были удивлены полученными результатами.Постковидная депрессия - серьёзная проблема, учитывая размах постковидного синдрома. К счастью, нынешнее исследование показывает, что обычными антидепрессантами с ней вполне эффективно можно бороться. А значит, человечеству пока не нужно ожидать разработки каких-то специфических лекарств для решения именно этой проблемы, на что потребовались бы годы