Прием статинов может ускорять прогрессирование диабета

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine, назначение статинов людям с диабетом связано с прогрессированием заболевания.Доктор Исхак А. Манси и его коллеги изучали прогрессирование диабета после назначения статинов. Данные были получены от пациентов в возрасте 30 лет и старше, которые начали лечение статинами или Н2-блокаторами или ингибиторами протонной помпы. Были сопоставлены 83 022 пары пользователей статинов и двух других препаратов.Исследователи обнаружили, что прогрессирования диабета наблюдалось у 55,9% и 48% пользователей статинов и двух других препаратов, соответственно. Во вторичном анализе исследователи наблюдали зависимость «доза-ответ» с более высокой интенсивностью снижения холестерина и более сильным прогрессированием диабета.«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы сформировать ориентированный на риск подход, который уравновесит пользу для сердечно-сосудистой системы и риск прогрессирования диабета при использовании статинов», - пишут исследователи.Несколько авторов раскрыли финансовые связи с фармацевтической